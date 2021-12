Ricardo Lagos: “Las posiciones radicales de la extrema izquierda le han hecho la campaña a Kast”

De cara a la segunda vuelta presidencial, el ex Presidente ratificó su apoyo a Gabriel Boric y criticó las posturas más radicales luego del estallido social: "Mientras más llamados había a incendiar Chile, esa extrema izquierda era la mejor propagandista para llevar votos al señor Kast", señaló.

El ex Presidente Ricardo Lagos se refirió a la carrera presidencial, de cara a la segunda vuelta del próximo 19 de diciembre.

En una entrevista publicada por El País, el ex mandatario ratificó su apoyo sin condiciones al abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y además criticó las posiciones radicales en la oposición.

Consultado sobre su apoyo a Boric, señaló que " votaré por Boric porque mi historia está vinculada a un hecho central: ¿cómo usted hace para vivir en un país donde todos seamos iguales en dignidad de derechos efectivos? Hay expectativas a medida que los países van creciendo y esas expectativas deben irse satisfaciendo".

Nueva izquierda y Concertación

Respecto a las diferencias entre el programa de Apruebo Dignidad y el de la Concertación, señaló que "hay un cambio de época, de una era industrial a digital. Luego, una capacidad de los líderes de escuchar que antes no existía, justamente por las nuevas tecnologías. Y porque, en tercer lugar, existe un desafío: ¿cómo nos vamos a adaptar de la revolución industrial a la digital?".

En relación a la nueva izquierda chilena, señaló que "corresponde a momentos históricos distintos del país. Ellos tienen la necesidad de andar más rápido. Y siempre tenemos necesidad de andar más rápido, porque siempre hay necesidades que satisfacer".

Sobre los gobiernos de la Concertación, sostuvo que "que se haya hecho una cierta caricatura de lo que ocurrió en los últimos 30 años, sí, estoy de acuerdo, es una caricatura. Porque entre 1990 y 2010 fueron años de ritmo de crecimiento acelerado donde fuimos capaces de reducir rápidamente pobreza y la desigualdad. Y entre 2010 y 2020 se perdió el ritmo de crecimiento y no se pudo reducir ni pobreza ni desigualdad a los ritmos de antes".

Kast y la radicalización

El ex Presidente también abordó la irrupción del candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, luego del "estallido social" de 2019.

"¿Qué es lo que encarna Kast? El decir: 'Yo impongo la autoridad como sea. ¿A balazos? A balazos, sí señor, no me va a temblar la mano'. Y yo creo que no: que la autoridad se impone por definiciones políticas, no a balazos", afirmó.

En esa misma línea, advirtió que "quienes le han hecho la campaña a Kast son las posiciones radicalizadas de la extrema izquierda . Y la ciudadanía, ¿qué hizo en la última elección? Votó por Kast. 'Quiero alguien que le ponga orden'".

"Yo pensaba en esta elección tan reñida. Mientras más llamados había a incendiar Chile, esa extrema izquierda era la mejor propagandista para llevar votos al señor Kast", sentenció.