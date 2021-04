Detienen en Las Cabras al ex diputado Ricardo Rincón por no portar permiso sanitario

El candidato a la Gobernación de O'Higgins habría usado su permiso de circulación otorgado por el Servel para justificarse, pero este venció para todos los candidatos el 29 de abril.

Durante la tarde de este domingo fue detenido el ex diputado de la Democracia Cristiana y candidato a gobernador de O'Higgins, Ricardo Rincón González por transitar por la vía publica en la comuna de Las Cabras sin un permiso para eso.

De acuerdo con información preliminar, Rincón hizo presente su condición de candidato a gobernador para poder transitar libremente en medio de la cuarentena, en base a un permiso que otorga el Servel para estos casos.

No obstante, este tipo de permisos ya no tiene validez según información de Carabineros debido al “debido al cese de las campañas hasta el día 29 de Abril según lo publicado en el Diario oficial el día 7 de ese mismo mes”, por lo que el ex parlamentario fue detenido y se dictó un sumario sanitario en su contra.