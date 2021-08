Sichel ante apoyo de parlamentarios de RN a Kast: "Me da lo mismo"

El candidato presidencial de Chile Vamos aseguró que no tenía “ningún complejo” en que representantes de su sector respalden a la carta del Partido Republicano.

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, le restó importancia a que un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional (RN) pidan libertad de acción de cara a las elecciones presidenciales de noviembre para respaldar al otro candidato de derecha, José Antonio Kast, del Partido Republicano.

En una actividad en Rancagua, el ex ministro de Desarrollo Social del Gobierno de Sebastián Piñera aseguró que su preocupación estaba centrada en representar a los independientes y no a los partidos políticos.

"Voy hacer algo que es bastante distinto a lo que tienden a hacer muchas veces en la política, buscar la polémica: me da lo mismo. Nuestra preocupación va a ser tener un programa de gobierno que interprete a esos chilenos", dijo Sichel.

Serían al menos seis los parlamentarios de Renovación Nacional que quieren entregar su respaldo a Kast, según publicó La Tercera, y entre ellos están los diputados Leonidas Romero, Miguel Mellado, Camila Flores, Eduardo Durán, e incluso el constituyente Harry Jurguensen, entre otros.

"Pretendo ser presidente de todos los chilenos, no de un partido, no de algunos partidos. Que apoyen todos los que quieran a José Antonio Kast, no tengo ningún complejo con eso. Básicamente él decidió correr solo, con un proyecto propio, con un proyecto individual", insistió Sichel.

Desde Renovación Nacional, sin embargo, descartaron este hecho, y su presidente, Francisco Chahuán, aseguró que todo el partido respaldará a Sichel y que no habrá libertad de acción para los militantes.

“El partido está sólidamente detrás del candidato presidencial Sebastián Sichel. Hemos estado en reuniones con todos los diputados, esperamos que el partido sea también parte del eje de la campaña. Estamos aportando desde el punto de vista de los comités programáticos, de los despliegues en terreno, del comité ejecutivo, y vemos que no hay espacio (para apoyar a un candidato distinto)”, dijo Chahuán.