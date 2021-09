Según Cadem, José Antonio Kast fue el ganador de primer debate presidencial televisado

28% de los encuestados considera que el candidato de Republicanos fue el ganador del primer debate televisado previo a los comicios de noviembre. Le siguen Gabriel Boric (25%) y Sebastián Sichel (15%).

Este lunes se entregó una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem , la cual abordó diversos temas de la contingencia nacional, entre ellos, la carrera presidencial y el primer debate televisado.

Según señala el sondeo, el candidato de Republicanos, José Antonio Kast es considerado el ganador del debate presidencial, con un 28% de las preferencias. En segundo lugar, queda el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, con un 25%, mientras que el tercer puesto se lo lleva el candidato del oficialismo, Sebastián Sichel (15%).

El listado lo cierran Yasna Provoste, con un 10% y Eduardo Artés con un 4%.

Sin embargo, en relación con intención de voto, Gabriel Boric sigue liderando las preferencias para llegar a La Moneda, con un 23%, seguido de Sebastián Sichel (17%) y J. A. Kast (13%)

Más atrás siguen Yasna Provoste (10%), Franco Parisi (5%), Marco Enríquez Ominami (4%) y Eduardo Artés (2%). El 26% no votaría, no sabe o no responde.