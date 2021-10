Sharp y reunión entre Kast y el Colmed: "Ideas que vayan en el fascismo, no merecen tener espacio"

En diálogo con Tele13 Noche, el alcalde de Valparaíso además se refirió a la campaña presidencial de Gabriel Boric y declaró que dentro de las próximas semanas entregarán una postura.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp , criticó duramente la reunión que el candidato presidencial por el Partido Republicano, José Antonio Kast, tuvo con la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches.

La cita se realizó en el marco de los encuentros que el Colmed sostendrá con todos los abanderados para conocer los programas y entregar una mirada sobre las necesidades sanitarias para los próximos años.

En diálogo con Tele13 Noche, Sharp señaló que "el Colegio Médico tiene el derecho de juntarse con las personas que estime conveniente". Sin embargo, rechazó que opciones políticas como las de Kast, que "representa ideas que van en el fascismo", tengan un espacio en la política chilena.

"Me parece que aquellas opciones políticas y candidaturas y liderazgos que desde mi perspectiva representan ideas que vayan en el fascismo, no merecen tener espacio en la política chilena. Yo creo que la candidatura del señor Kast representa eso", afirmó el alcalde de la ciudad puerto.

Y añadió: "Y no lo digo desde una perspectiva irrespetuosa o caricaturesca, sino que lo digo a partir de la lectura de su propio programa, que es un programa que está fundado en ideas que tienen las características que comento. A mí me parece que ahí hay un debate que a mi juicio está abierto y que yo al menos lo miro desde esa perspectiva crítica".

En este mismo contexto, Jorge Sharp descartó la posibilidad de conversar con una persona con las ideas de José Antonio Kast. "Yo no invitaría a una persona así a conversar, a alguien que quiere hacer una zanja con las fronteras de otros países, a alguien que seguramente sueña con que cantemos en las escuelas públicas el himno nacional con la estrofa que se cantaba en dictadura, o alguien que niega la categoría de ser humano a las personas que tienen una opción sexual distinta", manifestó.

"A mí me parece que personas así en la sociedad que queremos construir, justa, abierta, no hay espacio", cerró.

Campaña presidencial de Boric

Conocida era la profunda amistad que había entre Jorge Sharp y Gabriel Boric , sin embargo, por temas políticos, la relación se enfrió y ahora están distanciados.

Por lo mismo, poco y nada es lo que Sharp prefiere comentar sobre la campaña del candidato presidencial, quien durante la próxima semana presentará su programa de gobierno.

"Yo no soy parte del Frente Amplio y tampoco de la campaña de Gabriel Boric, por lo tanto no soy quien para poder entregar consejo sobre lo que debe o no debe hacer", declaró el alcalde en Tele13 Noche.

Agencia Uno Lee También > Alcalde Sharp compromete apoyo de todo el concejo municipal a los pescadores de Valparaíso

En este sentido, dijo que "está esperando que haya una agenda de cambio mucho más clara en las distintas candidaturas presidenciales y que se tengan que dotar de contenidos más transformadores".

Consultado por quién va a votar en las próximas elecciones presidenciales, Sharp aclaró que como es parte de una plataforma que es territorios en red, van a entregar una postura dentro de las próximas semanas.

"Vamos a tener un pronunciamiento sobre la elección presidencial en las próximas semanas, y pensamos que todavía si la elección presidencial está muy al debe. El debate sigue siendo no de la altura que la gente espera", cerró.