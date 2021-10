Sichel repasa a Kast: "Yo no quiero retroceder 30 años en libertades que hemos ganado"

El abanderado oficialista criticó la postura de su competidor en materias como matrimonio igualitario y migración, y afirmó que "le es cómodo a algunos" quedarse en el bloque del Sí y el No.

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se refirió a la carrera por la Presidencia a solo días de la elección del 21 de noviembre.

El abanderado oficialista ha enfrentado una compleja semana luego de una serie de descuelgues de su candidatura por parte de parlamentarios oficialistas , especialmente de la UDI, que anunciaron su respaldo al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Agencia Uno Lee También > Sichel y acuerdo de apoyo mutuo con J. A. Kast: “No tengo por qué firmar hoy un cheque en blanco”

Luego de lo ocurrido, el ex ministro de Desarrollo Social criticó el "chantaje" de algunos sectores de Chile Vamos y realizó un llamado a dejar en libertad de acción a los militantes de los partidos. Por su parte, algunos lo emplazaron a suscribir un acuerdo con Kast de cara a una eventual segunda vuelta presidencial, lo que él descartó.

En conversación con Chilevisión, Sichel se refirió a la dificultad para llegar a un pacto con Kast y a sus diferencias programáticas.

"Estoy aquí por convicción, estoy por lo que creo. Y ahí vienen las diferencias que te decía: de verdad yo no quiero retroceder 30 años en libertades que hemos ganado. Joaquín Lavín, alguien que es contrario al matrimonio igualitario, puso la bandera del orgullo gay en su municipio. Y cómo trató José Antonio Kast a Joaquín Lavín es (motivo de) un debate profundo".

Del mismo modo, señaló que "yo entiendo que haya gente que no quiera apoyar el matrimonio igualitario y yo estoy a favor. Entiendo la libertad de culto. Lo que no entiendo es ese nivel de debate y que nadie pueda decir 'oiga, eso es intolerancia' o 'eso provoca discriminación en el mundo gay'".

"No podemos discutir lo de la zanja. Yo soy alguien que cree que la migración tiene que ser regulada, legal, etc. Pero constuir una zanja me parece estar como en el medioevo en la discusión", añadió.