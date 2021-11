Sichel retoma vínculos con Chile Vamos y se reúne con RN: “Hubo un reencantamiento con el candidato”

Una conversación franca sostuvieron más de una docena de parlamentarios de RN con el abanderado oficialista para enfrentar la recta final de la campaña. Diputados dicen que valoraron su autocrítica y este nuevo “refresh” -o cambio de tono- de Sichel. El grupo quedó coordinado en un nuevo chat de vocerías para difundir y defender el programa. “Es quien representa más a la derecha social, es decir, representa mejor a RN”, dice la diputada Ossandón.

Quince parlamentarios de Renovación Nacional llegaron la noche de este martes a la residencia del candidato presidencial del oficialismo, Sebastián Sichel.

La cita se había agendado la semana pasada en medio de la crisis que se generó en la campaña por el desmarque de al menos cinco dirigentes de la UDI para apoyar al candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

Fue por ese motivo que el exministro entonces golpeó la mesa y pidió a las colectividades dar libertad de acción para que “los leales” se quedaran en su campaña. Los días difíciles de Sichel, en todo caso, venían ocurriendo hace semanas luego de episodios como la tensión con los partidos por la tramitación del cuarto retiro del 10% de las AFP, y la exclusión que acusaban la UDI, RN, Evópoli y el PRI de parte de su comando.

Todo eso culminó en que Sichel no figure en encuestas como uno de los favoritos para pasar a segunda vuelta. Sí, en cambio, lideran Gabriel Boric (Frente Amplio) y el republicano Kast.

Durante el fin de semana, en tanto, se ha hablado en el sector sobre un “refresh” del abanderado. Nombran algunos hechos como el debate de las pymes -en el Centro Cultural Gabriela Mistral de este martes-, donde los dirigentes oficialistas evaluaron positivamente el desempeño de Sichel. Asimismo, en Chile Vamos han rescatado su “nuevo tono” -por ejemplo fue compasivo con el contagio de Covid-19 de Boric, a diferencia de Yasna Provoste- y, además, se le vio distendido en un Live de Instagram cocinando hamburguesas para sus hijos.

Tanto así ha sido este “refresh”, comentan asistentes a la cita de este martes, que el abanderado estaba de buen ánimo, sobre todo, porque -habría transmitido Sichel-, se había sentido cómodo y satisfecho por ese debate de las pymes.

“La conversación fue descarnada”, relata uno de los asistentes que, añade, cada parlamentario pudo hablar y dar su mirada sobre la situación actual de la campaña. El propio Sichel, dicen, hizo autocríticas sobre todo en su relación con las colectividades y admitió que cometió errores de forma con el cuarto retiro, cuando dijo que los estaría “mirando” cómo votaban para ver si los seguía apoyando en su campaña parlamentaria, lo que fue interpretado como una “amenaza” en caso de que respaldaran la iniciativa. “Nos dijo que es cierto también que a veces se pica mucho, que su carácter le ha jugado en contra”, dice otro de los presentes consultados por T13.CL.

Gran encuentro de diputados @RNchile con @sebastiansichel ! Vamos con todo en estas últimas tres semanas de campaña ! Mucho compromiso y despliegue en el territorio! #SePuede #ChileNosUne pic.twitter.com/CkR6xda9Pt — Francisco Chahuán (@chahuan) November 3, 2021

Los parlamentarios, por otra parte, pidieron recomponer la relación en lo humano y en lo afectivo y considerar su peso territorial. “Entendió que nos subestimó en su momento”, comentan.

Sichel, dicen, les dijo que sentía que el partido ha sido leal, lo que los presentes lo entendieron como un guiño en comparación a la situación con la UDI, colectividad que ha generado más resquemores con el abanderado.

De hecho, RN es el primer partido con el que el candidato se reúne por estos días. Si bien para este miércoles estaba planificada una comida con parlamentarios de Evópoli, esta tuvo que ser cancelada por el contagio de Boric. Con la UDI, en tanto, no hay una cita planificada. En Chile Vamos comentan que el presidente de la colectividad, Javier Macaya, pidió una reunión al candidato con los diputados de la bancada, esta no ha prosperado. “¿Con qué diputados, si en la UDI nadie lo apoya?”, asegura un RN.

Asistentes al encuentro, incluso, comentan que al menos 20 diputados RN sí están apoyando a Sichel. Otros, en tanto, relativizaron la existencia estos “apoyos cruzados” entre Sichel-Kast, porque, dijeron, es algo que tiene antecedentes históricos, como en 2005 entre la disputa RN Joaquín Lavín y Sebastián Piñera. Asistentes allí recordaron que esa mañana del consejo general, donde el partido definiría a su abanderado, hubo un duro revés para Lavín, de quien se esperaba fuera el elegido. El resto de la historia es conocida.

“Hubo un reacercamiento y un reencantamiento con el candidato. No puedo hablar por todos los que fueron a esa comida, pero la sensación que me dio a mí es que todos quedamos comprometidos con su campaña”, sostiene el diputado Andrés Celis, quien, de hecho, se había declarado en “reflexión”. Al respecto, en conversación con T13.CL, dice: “Yo aclaré mis dudas, estoy tranquilo y en política -y en la vida-, además, es fundamental cumplir con la palabra. Además uno ve que los candidatos que se han ido de la campaña no es por Sichel sino porque ven en peligro su reelección”.

“Nos reorganizamos para tener una nueva estrategia de cara a los 18 días restantes”, dice, en tanto, Tomás Fuentes.

“Vocerías Sichel”

La conversación en la comida en la casa de Sichel con RN fluyó a tal punto que se creó un chat de WhatsApp llamado “Vocerías Sichel” que, hasta el cierre de esta edición, lo integraban los presentes en esa instancia, aunque no descartaban agregar a otros parlamentarios de RN.

Ese chat, así, está integrado por los diputados Jorge Rathgeb, Luis Pardo, Leopoldo Pérez, Sofía Cid, Tomás Fuentes, Andrés Celis, Ximena Ossandón, Frank Sauerbaum, Diego Paulsen, Sebastián Torrealba, Andrés Longton, Camilo Morán y Gonzalo Fuenzalida; por los senadores Francisco Chahuán -líder del partido- y Juan Castro. Además del propio Sichel y sus colaboradores cercanos Juan José Santa Cruz -jefe de campaña- y Pedro Browne.

¿De qué tratarán estas vocerías? Los parlamentarios dicen que el candidato sugirió temas relevantes para la ciudadanía como pensiones, orden y seguridad ciudadana. Entonces, explican, cada diputado o senador irá transmitiendo el programa de gobierno con más fuerza en sus territorios.

Sobre el programa, en la comida hubo un debate respecto a Kast. La mayoría de los presentes concordó en que Sichel debe seguir diferenciándose del republicano en cuanto a su programa, la minoría -uno o dos diputados- afirmaron que no se debía “atacar” a Kast, no obstante, la conclusión habría sido seguir diferenciándose, pero con mejor “tono”.

“Fue una necesaria catarsis, esto debió haberse dado hace mucho tiempo, porque hay que fomentar las buenas relaciones humanas para que las relaciones políticas funcionen con más fluidez”, comenta a T13.CL el diputado Sauerbaum, refiriéndose justamente a un punto que, dicen asistentes, fue abordado: estas reuniones debieron hacerse hace al menos tres meses. “Estamos convencidos de que Sebastián Sichel es el mejor candidato y esperamos que esta nueva relación se funde en las confianzas, en los afectos, y también en compartir el proyecto común”, agrega Sauerbaum.

La diputada Ossandón, por su parte, releva que “Sichel es quien mejor representa a RN”. “Sebastián tiene un programa súper potente, realista, de centro, y que representa más a la derecha social, es decir, representa mejor a RN”, señala.

Con todo, el grupo de parlamentarios espera en los próximos días aumentar la presencia mediática y territorial para enfrentar esta recta final.