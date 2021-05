Tomás Jocelyn-Holt anuncia nueva candidatura presidencial

El historiador, al igual que en las elecciones de 2013, se inscribirá como independiente.

El ex diputado, Tomás Jocelyn-Holt, anunció este viernes que nuevamente, tal como en 2013, irá a competir en las elecciones presidenciales.

En el programa "Café Cargado" de La Red, el egresado de derecho se refirió a su antigua experiencia en las votaciones, donde logró un 0,19% de las preferencias, lo que equivale a un poco más de 12 mil votos, la más baja de la historia para un aspirante a La Moneda desde 1990.

Agencia UNO Lee También > Desbordes buscará presidir RN en paralelo a su carrera por llegar a La Moneda

"No solamente no me arrepiento, sino que lo voy a volver a hacer ahora“, afirmó Jocelyn-Holt.

“Lo que pasa es que hay una ventana. El grueso del país no quiere estas dos alianzas (Chile Vamos - oposición). En esta elección ya habremos cumplido 16 años de Michelle Bachelet con Sebastián Piñera, cuatro gobiernos, y en el fondo yo creo que el balance es malo (…) hay que romper ese eje derecha-izquierda. Yo creo que esa ventana exige llegar a insistir en ella, que tarde o temprano cristaliza”, añadió el político.

“Yo por eso lo hago, y lo hago no solamente por un altruismo angelical, sino que yo creo, que es indispensable darle liderazgo a Chile para demostrar que ese eje derecha-izquierda ya no resiste más”, cerró.