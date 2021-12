Vallejo y apoyo de ex Presidentes a Boric: "A pesar de las críticas tenemos profundas coincidencias"

La diputada comunista recalcó que el candidato presidencial ha expresado sus diferencias con Ricardo Lagos y Michelle Bachelet pero que "hay cuestiones más relevantes en estos momentos".

La diputada Camila Vallejo (PC) se refirió a la segunda vuelta presidencial que protagonizará el candidato de su conglomerado, Gabriel Boric, y el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

En conversación con Radio Universo, la parlamentaria se refirió al apoyo que ha recibido Boric por parte de los ex Presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

Al respecto, afirmó que “nosotros tenemos y hemos tenido diferencias con estas presidencias. Yo fui parte del último gobierno de Michelle Bachelet, no así Gabriel Boric, y aún así tuvimos algunas dificultades para empujar el 100% de las reformas. Pero más allá de mi situación particular como militante, Gabriel ha expresado sus diferencias y críticas. Sin embargo, hay cuestiones más relevantes en estos momentos”.

“A pesar de las críticas que nosotros hacemos y queremos remediar respecto de algunas políticas públicas de Lagos por ejemplo, como el CAE, ante lo cual yo creo que él mismo ha hecho una reflexión al respecto, o el lucro en la educación; también creo que tenemos profundas coincidencias en hacer una reforma de pensiones, crear un sistema nacional de cuidados, al estilo de Chile Crece Contigo ampliado, que inició Michelle Bachelet. Entonces no es un apoyo contradictorio”, añadió.

Además, criticó la decisión de la Seremi de Salud de multar a Boric por incumplir el protocolo sanitario cuando dio cuenta de los síntomas de Covid-19.