Van Rysselberghe: "Si la elección fuera hoy, yo creo que voto por Kast"

La senadora de la UDI se refirió a la caída de las preferencias a Sebastián Sichel a semanas de las elecciones presidenciales y la posibilidad de gobernar junto a José Antonio Kast.

Jacqueline van Rysselberghe, senadora y ex presidenta de la UDI, abordó el futuro de la centroderecha tras una semana marcada por la tensión entre las candidaturas de Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) y José Antonio Kast (Partido Republicano).

Tras los choques entre Sichel y Kast durante la semana pasada, la parlamentaria dijo que sintió que estábamos "equivocando el norte. Nuestros adversarios no están entre nosotros , están al frente, en la izquierda".

“Llegó a un punto que es el que marca la diferencia, que es no comprometer el apoyo recíproco para la segunda vuelta", agregó.

Respecto a los efectos de la baja de apoyo a Sichel asegura que se trata de una "situación compleja", pero que “no se me habría generado ninguna duda en torno a cumplir el compromiso de la primaria, pero los compromisos son bilaterales”.

La reconquista de Sichel

Tras las declaraciones de varios parlamentarios del bloque de derecha de que darán su apoyo a Kast a pesar de que Sichel ganó la primaria de Chile Vamos, JVR entregó su balance: " Él (Sichel) tiene que conquistarnos ", señaló .

La parlamentaria aseguró que “si Kast pasa a segunda vuelta, voy a trabajar como jefa de campaña en mi territorio para que él gane (...) Si la elección fuese hoy, voto por Kast , pero Sichel tiene dos semanas para conquistar a las personas como yo que siempre lo hemos mirado con cariño”.

“Tiene que darse cuenta que los adversarios están al frente, tiene que dejar de pelear con los partidos, nosotros somos su aliados. (...) No es que nosotros nos estemos yendo, es que no nos están aceptando”, afirmó.

Intentar gobernar con Kast

Van Rysselberghe mencionó que “si Kast Llega a pasar a segunda vuelta, tendrá que sentarse a negociar, a ceder, a reformar su programa y buscar aliados, porque él solo no gana la segunda vuelta . Imagino que tendrá pensado poder incorporar a la mayor cantidad de gente y poder crecer hacia el centro”.

En este mismo sentido, la ex presidenta de la UDI comentó que “él (Kast) está convocando, no está peleando. Sichel no va a poder ganar ni va a convocar y está perdiendo votos que tenía, fruto de que equivoca al enemigo”.

"Kast ha tenido la habilidad de instalarse en lo que la gente más quiere qué es el orden. El problema de Sichel es que se ha instalado en las peleas políticas ", agregó.

Para concluír, la legisladora señaló "los electores nuestros no es que les guste Kast, porque probablemente la mayoría de los electores nuestros estaban inicialmente con Sichel. Lo que los electores quieren es que no llegue la izquierda al gobierno ".

"Más que un voto que conquista Kast, es un voto que pierde Sichel fruto de todos estos errores. Es por esto que creo que tiene poibilidad de enmendarlo, pero tiene que querer hacerlo", agregó.

Revisa la entrevista completa a Jacqueline van Rysselberghe en Mesa Central: