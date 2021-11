Van Rysselberghe define apoyo a Kast y Von Baer hace campaña junto a carta republicana

Ex Presidenta de la UDI y actual candidata al Senado transparentó su respaldo al candidato del Partido Republicano descartando que el candidato de su bloque, Sebastián Sichel, tenga opciones de pasar a segunda vuelta.

El domingo 30 de octubre, en entrevista con Mesa Central, en Canal 13, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe dio la primera señal. En momentos en que la candidatura presidencial de Sebastián Sichel pasaba por momentos complejos, la ex Presidenta de la UDI aseguró que evaluaba votar por el abanderado republicano José Antonio Kast, aunque precisando que la carta de Chile Vamos tenía tiempo aún para convencerla.

17 días después, la parlamentaria -que disputa un cupo al Senado por la región del Ñuble- ratificó su decisión y confirmó este miércoles que votará por el exdiputado y no por el candidato oficial de su partido y de Chile Vamos.

En entrevista con La Segunda, Van Rysselberghe criticó a Sichel al asegurar que "no entendió que el adversario es la izquierda", y precisó que su apoyo a Kast se funda justamente en que el candidato republicano ha marcado diferencias con la oposición.

Van Rysselberghe reconoció que Kast no tuvo un buen desempeño en el debate Anatel del lunes, pero desdramatizó sus errores. "Que en un ambiente adverso no entendió la pregunta no es que no supiera cuál crecimiento se proyecta", sostuvo por ejemplo al referirse al desconocimiento del candidato sobre el PIB tendencial.

El respaldo de Van Rysselberghe a Kast se suma a otros apoyos que ha recibido el ex diputado. Uno de ellos es el de la senadora Ena Von Baer -quien también disputa su reelección en la región de Los Ríos- quien este miércoles apareció (ver foto principal) junto al líder del Partido Republicano en un acto realizado en Panguipulli.