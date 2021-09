Wikipedia se defiende de cuestionamientos de Sichel y acusa "vandalismo" tras debate presidencial

El candidato del oficialismo cuestionó la validez de una información expuesta por Yasna Provoste durante el debate presidencial, donde citó a Wikipedia para acusarlo de "lobbysta". Desde la enciclopedia defendieron la calidad de su información y explicaron que "el contenido está referenciado a fuentes".

Wikimedia Chile salió al paso del cuestionamiento hecho por Sebastián Sichel a Yasna Provoste en el debate presidencial de este miércoles.

El candidato de Vamos por Chile cuestionó la validez de una información expuesta por la senadora de la Democracia Cristiana, citando a Wikipedia, donde acusó de "lobbysta" al ex presidente del Banco Estado.

"Increíble que todavía Wikipedia sea una fuente confiable para una senadora", cuestionó Sichel, quien afirmó que incluso lo pudo haber escrito "alguien de su comando".

Por lo mismo, Wikimedia Chile -que es parte de los proyectos colaborativos de Fundación Wikimedia, que posee Wikipedia, Wikcionario y otros organismos más- lamentó los dichos de Sichel y afirmó que no son una fuente inicial de información.

"A propósito del debate presidencial transmitido por televisión por los medios de comunicación, CNN Chile y CHV, como capítulo chileno de la Fundación Wikimedia, queremos aclarar los dichos sobre Wikipedia y sus versiones. Wikipedia es una enciclopedia digital gratuita que se construye mediante el trabajo de miles de personas voluntarias en el mundo", afirmaron.

"Si bien la información puede contener errores, como es el caso de cualquier contenido en línea, de manera general el contenido de Wikipedia es correcto y está referenciado a fuentes que cualquier persona puede corroborar", aclararon desde Wikimedia Chile.

En esa línea, sostuvieron que "cualquier persona puede escribir en en la enciclopedia, y aunque muchas y muchos lo critiquen, creemos que eso es parte de sus principales fortalezas : que todas y todos seamos parte activa de la construcción del conocimiento que nos interesa".

"No muchas personas saben que Wikipedia tiene normas que cuidan su contenido y a quienes participan de ella. Como toda enciclopedia, ésta no genera contenido original; sus artículos se construyen mediante fuentes primarias y secundarias de información, las que son utilizadas para que el contenido sea verificable. Wikipedia no es una fuente primaria de información es más bien un puente para llegar al conocimiento", insistieron.

"¿Cuáles son esas fuentes? Libros, noticias, artículos científicos, memorias, documentos oficiales, históricos, entre otros. Wikipedia no es una fuente primaria de información , es una puerta de entrada al conocimiento, la idea es que los lectores puedan acceder a más contenido a través de sus referencias", agregaron.

Y cuestionaron que "como cualquier otro medio de información, la enciclopedia puede contener errores (...) Pero el vandalismo en Internet, como el ocurrido tras la mención en el debate de CNN y CHV, afecta negativamente su contenido".

En ese sentido, comentaron que su comunidad "de editores invierte tiempo importante cuidando el buen funcionamiento de la enciclopedia, pese al desgaste que estas acciones y descréditos les provocan. Que Wikipedia sea un espacio de consulta libre y transversal nos compete a todos y todas".