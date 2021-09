Yasna Provoste y cita a Wikipedia: “Si no les gusta, vayan a LinkedIn, también lo podrán encontrar"

La candidata de la DC insistió en sus cuestionamientos a Sebastián Sichel por haber trabajado como lobista en el pasado.

La senadora y candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, insistió en sus cuestionamientos al candidato presidencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, a quien cuestionó por su pasado como lobista en el debate presidencial del miércoles.

La polémica se instaló luego que Sichel intentara desconocer sus antiguos trabajos en las empresas de lobby Burson Marsteller Chile y Paréntesis Comunicaciones, a lo que Provoste respondió citando a Wikipedia como fuente, lo que fue cuestionado por el candidato de derecha.

"Todo el país vio que cuando le pregunté respecto al impuesto de los super-ricos, y particularmente por su participación en empresas vinculadas al sector empresarial como lobbysta, él delante del país lo negó", explicó este jueves Provoste.

"Si no les gusta Wikipedia, vayan a LinkedIn, ahí también lo podrán encontrar. Si no, pueden ir a su biografía, ahí también lo van a encontrar. Y si no, pueden ir a la plataforma oficial de la ley de lobby, donde la empresa a la que él prestó servicios, está catalogada como una empresa de lobby", añadió.

Efectivamente el currículum de Sichel sí registra pasos por empresas privadas de asesoría jurídica y comunicacional. En su perfil de Linkedin, el abanderado oficialista detalla que, entre enero de 2011 y agosto de 2013 ocupó un cargo directivo en Burson-Marsteller. Pauta señaló que, en ese periodo, Sichel fue director de Asuntos Públicos de la empresa.

Del mismo modo, el historial laboral del candidato registra que fue socio director de Paréntesis Estrategia. De acuerdo a la descripción de sus funciones, dicha empresa se dedicada a realizar "asesorías estratégicas en materias jurídicas y comunicacionales".

"La diferencia más significativa, es que aquellos que estamos en la campaña presidencial, no podemos ocultar lo que hicimos en el pasado", opinó este jueves la candidata de la Democracia Cristiana (DC).

"Nuestro país tiene que colocarle un impuesto a los super-ricos. Y él, hoy día está en esta campaña para proteger a quienes lo han financiado durante años. Chile tiene que tener una mayor recaudación fiscal para hacer más viviendas, entregar una salud adecuada, fortaleciendo la salud mental. Fortaleciendo la educación pública. Pero, Sebastián está preocupado de defender los intereses de los empresarios y de aquellos por los que durante años hizo lobby para que las cosas no cambiaran", insistió.