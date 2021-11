Provoste se compromete con la seguridad y defiende a presos “sin pruebas, ni juicio justo”

La candidata de la Democracia Cristiana defendió el proyecto que presentó en el Senado y comprometió una Comisión de Paz y de Reencuentro.

La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, aseguró que si llegase a ser Presidenta durante su gobierno no habrá “ninguna contemplación” para la violencia y defendió el proyecto que indulta a los presos en el contexto del estallido social que “no tienen pruebas” en su contra, ni han tenido un “juicio justo”.

“Nosotros no vamos a tener ninguna contemplación en nuestro gobierno con ninguna situación de violencia. No se equivoque. No se equivoque al establecer en que aquí puedan tener indulto aquellos que han cometido delitos“, aseguró la representante de la Democracia Cristiana (DC).

“Cosa distinta es respecto de aquellos jóvenes que no tienen causa, que han estado privados de libertad, sin pruebas, sin juicio justo. Eso tiene que ver y confluye a un clima de ingobernabilidad que ha estado presente durante este tiempo porque el gobierno no gobierno”, complementó.

Provoste contó que buscará crear una Comisión de Paz y de Reencuentro que busque resolver problemas devenidos desde el estallido social, aunque enfatizó en que “en nuestro gobierno no habrá contemplaciones para ningún tipo de violencia”.

“Nosotros hemos presentado también la creación de una Comisión de Paz y de Reencuentro en nuestro país. Nosotros creemos que la única forma de avanzar en la paz es alcanzando la justicia“, explicó.

“El orden público es una función esencial en cualquier Estado de derecho, en nuestro gobierno vamos a garantizar el derecho a la manifestación, el derecho a la manifestación que se concuerda con la autoridad, donde hay organizaciones establecidas“, añadió.