Coté López: Los secretos detrás de la emprendedora 24/7

María José López es una mujer que no descansa. Mamá, emprendedora, escritora, microemprensaria y por sobre todo, una persona que se ha ganado el cariño de sus seguidores. En T13.cl/emprendedores te invitamos a conocer más de su vida ligada a los negocios.

Son pasada las 21.00 horas y María José López comienza un live a través de su cuenta de Instagram. En menos de 10 segundos de conexión supera holgadamente los mil concurrentes. Su padre, Gonzalo López, quien la acompaña habitualmente, reacciona sorprendido por la cantidad de gente que se une a la conversación. Los seguidores quieren ver a "Coté" y ella lo sabe, porque también quiere interactuar con todos y todas.

Con 32 años, la emprendedora se encuentra en Chile junto a sus hijos y su marido, el seleccionado nacional de fútbol Luis Jiménez. Además, desde hace un tiempo ha creado varias ideas comerciales: Una trilogía de libros marcada por la lujuria y el erotismo, su marca de ropa BeActive, que ofrece tallas para todos los cuerpos, y Clo By Cote, un negocio de cosméticos que catalogó como uno de los proyectos más importantes de su vida.

López es una amante de las redes sociales. En Instagram tiene más de 1.6 millones de seguidores -cerca del 85% son mujeres- y utiliza este espacio para entregar consejos e interactuar con ellas y ellos. También, promociona sus emprendimientos y destaca a los usuarios que la prefieren. Sin embargo, para llegar a esto hubo un largo recorrido.

La influencer ha estudiado idiomas, psicología con un master en psicología clínica, coaching integral, fashion styling y fashion design en Milán, e incluso comenzó estudios en fotografía.

Sus proyectos los ha construido sobre la base de motivaciones personales, tratando de aportar al entorno: "Eran cosas que me gustaban, que tenía ganas de hacer, por ejemplo en la ropa yo tengo tallas hasta la XXL, porque cuando llegué a Chile acompañé a una cercana a comprarse ropa y la vi tan amargada por no encontrar nada, porque las tallas XL parecían una M, entonces partí por eso", reconoce a T13.cl/emprendedores.

Para la microempresaria la pandemia no ha sido un obstáculo para continuar vendiendo sus productos, ya que el modelo de negocios que utiliza se concentra en las ventas online: "A mi no me complica mucho por todo el tema del e-commerce, pero sí hubo varias cosas que me hubiese gustado hacer, como encuentros. Por ejemplo, para un lanzamiento mi idea era hacerlo no con personas conocidas, si no con seguidores, sólo en ese tipo de cosas", dice.

La joven siempre se apoya en una de sus principales herramientas de difusión, Instagram, pero para poteciar sus marcas sabe que es fundamental la confianza que se debe tener en ellas: "Creo que es fundamental creer en la marca, por ejemplo, yo no hago ninguna publicidad que no sea en mis cosas. No hago canje, nada. Y eso es porque lo único que yo muestro es algo que yo sé y estoy segura que es algo bueno, porque yo participo en la producción de todo: en los labiales, en la ropa. En todo, conozco la calidad", asegura.

Además, María José comenta que tiene claro los objetivos y que sabe que el éxito de sus negocios depende ella misma porque, en su forma de ver la vida, tiene una enseñanza de su padre que la aplica hasta el día de hoy: "Los caballos de carrera ganan porque miran para adelante, no para los lados. Yo creo lo mismo, no miro para el lado".

Y si bien la modelo ha tenido éxito con sus productos, de la mano con la constancia y esfuerzo, también ha tenido dificultades en el proceso: "Yo creo que todas las personas no están en la misma sintonía, por ejemplo, yo trabajo mucho desde muy temprano hasta muy tarde, todos los días: los domingos también. Y tengo todo mi día agendado, y me tocan reuniones que son a las 11.00 y llegan a las 11:45, ó me dicen que hoy en la mañana le llegan las etiquetas, y no llegan en la mañana. Eso es lo peor, la impuntualidad y la irresponsabilidad es lo peor".

Sobre sus próximos proyecto, María José comenta busca seguir potenciando su marca de maquillaje Clo By Cote, su nueva línea de ropa Be Active Urban y está escribiendo su cuarto libro, que se espera que nuevamente sea éxito en ventas.

En 2020 donó las ganancias de las ventas de su libro 'Tú tampoco eras para mí' para repartir cajas de alimentos a los que más lo necesitaban en ese momento.

Hoy, desde su casa, también aprovecha de entregar un consejo, o una voz de ayuda a todos los emprendedores: "Sean súper transparente con lo que están vendiendo, con la calidad y con todo lo demás, para que no se lleven sorpresas, porque la idea es que les compren más de una vez, no solo una vez, entonces sean siempre muy transparentes desde el comienzo", dijo la emprendedora.