Dulce Sitio: Amante del manjar egresó de derecho y emprendió en su verdadera pasión

"Yo lo quiero es que con mis productos puedan transmitir todo lo que yo siento cuando como manjar, que es sentir el calor de hogar", dijo Nicolás Astudillo, fundador de la pyme.

"Un amante del manjar". Así se define Nicolás Astudillo, un joven de 28 años que fundó el negocio Dulce Sitio, el que se especializa en vender diferentes tipos del famoso dulce de leche.

Era marzo de 2021, y el emprendedor recién había egresado de derecho. Buscando alternativas para aprovechar el tiempo entre que daba su examen de grado y generar dinero, se animó a abrir su propio negocio y pensó que era el mejor momento para seguir su pasión: la repostería y el manjar.

Comenzó vendiendo una receta tradicional de manjar, pero con el tiempo fue expandiendo sus productos. Ahora ofrece también manjar con brandy, manjar blanco, manjar sin azúcar, y pronto tendrá manjar nuez y manjar lúcuma. Además, sumó otros agregados como alfajores, brownies y barquillos rellenos. Todo disponible en Santiago a través de su cuenta de Instagram @dulcesitio.cl.

"Siempre me ha gustado la repostería porque mi mamá es profesionalmente repostera y me lo heredó. Pero cuando pensé en hacer un negocio, no quería algo tan tradicional como una pastelería, yo quería centrarme en lo que siempre me ha gustado, que es el manjar. Pensé que era una buena idea porque hasta ese momento no había ningún lugar que estuviese 100% especializado en el manjar", aseguró Nicolás a T13.cl.

"Yo lo quiero es que con mis productos pueda transmitir todo lo que yo siento cuando como manjar, que es sentir el calor de hogar. Me traslada al sur, a un día perfecto nublado con chimenea prendida y cafecito, muy agradable", agregó.

Según el emprendedor, el siguiente paso en el negocio es comenzar a elaborar sus productos en una dark kitchen, ya que actualmente trabaja en su casa. De esta forma podrá producir y vender para más personas. También a largo plazo sueña con tener dos tiendas físicas donde pueda mezclar el concepto de la "manjarería" con la cafetería.

"Imagino gente disfrutando de un café con un brownie con manjar o un rico alfajor. También, si todo sale bien, me gustaría entregar mis productos a grandes tiendas, supermercados y minimarkets. Lo bueno de mi manjar es que es como en las series, se puede comer a cucharadas y no es empalagoso. Al final lo que yo quiero entregar es un concepto, una sensación", finalizó Nicolás.

¿Quieres conocer más de sus productos? Revisa su cuenta de Instagram @dulcesitio.cl.