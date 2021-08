[VIDEO] Mentores: Claves para impulsar el perfeccionamiento en los equipos de trabajo

En los emprendimientos la productividad, la eficiencia y la felicidad de los trabajadores tiene relación con la capacitación de diversas habilidades y conocimientos.

El capital humano depende, entre otros factores, de la educación, la experiencia y las habilidades que posee un trabajador. Por lo que es importante invertir en perfeccionamiento para potenciar los negocios.

Manuel Rozas, fundador de Kura Biotech y emprendedor Endeavor, lo analiza en la sección "Mentores" del programa #EmprendedoresWorkCafé.

"Yo creo que un buen emprendedor hace una empresa para que después pueda irse de la empresa y siga funcionando igual o mejor de cuando él estaba. Y eso no pasa si no eres capaz de generar capacidades iguales o mejores a las que tú has generado", comentó Rozas.