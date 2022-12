Cómo fueron las negociaciones con la Unión Europea y las críticas al secretismo de la Subrei

En la segunda semana de diciembre está prevista la firma, en Bruselas, de la modernización del Acuerdo de Asociación bilateral. La Subsecretaría de Relaciones Económicas y su titular, José Miguel Ahumada, fueron objeto de críticas por falta de información sobre las tratativas, de las cuales no hay actas disponibles en el sitio web de la cancillería chilena, al contrario de lo que ocurre en la página web de su contraparte europea.

Acuerdo. La modernización del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea tuvo un “cierre técnico” en octubre de 2021, durante el gobierno de Sebastián Piñera. Debido a inconvenientes europeos vinculados con la tripartición del pacto (el “split”) y la reticencia francesa a firmar mientras no fuera reelecto Emmanuel Macron, el “cierre político” quedó pendiente.

Llegó marzo y el Presidente Gabriel Boric, con José Miguel Ahumada a la cabeza de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), le comunicó al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que Chile necesitaba revisar lo negociado. Un comité interministerial –sin ningún ministro– resolvió esa estrategia.

Altos funcionarios de la Comisión Europea dijeron repetidamente a este medio que las conversaciones no constituían una “negociación”, sino reuniones de trabajo. Hubo encuentros desde junio en adelante, algunos presenciales y otros híbridos. Eran en rigor rondas de negociación, aunque se les llamara de otra forma.

Ya terminaron y en la segunda semana de diciembre se firmaría en Bruselas. Chile consiguió la rebaja arancelaria del 99% de las líneas de interés, y la UE habría flexibilizado temas en precios de exportación y en requisitos de desempeño en transferencias tecnológicas.

Cuarto adjunto. Desde las negociaciones comerciales de inicios de siglo que existe el llamado “cuarto adjunto”. Corresponde a una instancia en la cual los funcionarios de un país salen de la sala de negociaciones a hablar con los exportadores de distintas industrias para evaluar la conveniencia de determinados pasos. Después de todo, áreas como la rebaja de aranceles tiene sentido si hay productores nacionales para aprovecharlas.

La Subrei dice que “no hubo cuarto adjunto, porque no hubo negociaciones”. No obstante, fue Ahumada quien a fines de septiembre aseguró que sí había “negociaciones comerciales con la Unión Europea“.

Guillermo Iturrieta, presidente de Exporlac: “Hay un secretismo que nos tiene complicados. Sabemos que son negociaciones que afectan duramente la producción de queso, en el caso de las indicaciones geográficas. Nos gustaría que se mantuviera la transparencia que habían tenido con los gremios, ya sea aconsejando o delimitando lo que se pueda firmar. Siempre he participado en cuartos adjuntos, y cada día hay menos, así de simple. No es cuarto adjunto, es un cuarto posterior”.

Juan Carlos Domínguez, presidente de ChileCarne: “Hasta el 2017 había mucha participación de los gremios. Ya con el gobierno pasado bajó, pero con este gobierno la verdad es que nos fuimos a cero.

Antes los gobiernos eran más transparentes. Ahora nada. El subsecretario Ahumada no nos recibe, ni siquiera por Ley de Lobby. Pedimos hablar con el director bilateral, Sebastián Gómez, y nos derivaron a un tercero. Así es muy complicado. Por ejemplo, en Asia es muy importante ir con el Gobierno, porque así a los asiáticos eso da mayor seriedad, pero no hay nada de eso ahora. Es a todo nivel. Hace poco, recibí una invitación del presidente del Senado de República Dominicana; es un mercado interesante, y le traspasé esa invitación a la Subrei pero no les resultó prioritario”.

Cosoc. Consultada la Subrei por el tipo de información entregada a los exportadores, no mencionan a ningún grupo exportador. La respuesta: “[La información] se entregó por las vías establecidas: tanto vía Comité de la Sociedad Civil (Cosoc) como Comité Consultivo Conjunto”.

Ha habido cuatro reuniones con el Cosoc en esta administración: 13 de mayo, 5 de julio, 26 de agosto y 3 de noviembre. En mayo el director de Asuntos Bilaterales de la Subrei, Sebastián Gómez, aclaró el tenor de las reuniones con las contrapartes europeas y la propuesta del “split” hecha por Bruselas. Según las actas, Gómez siempre se refiere a las “negociaciones” con la UE.

En la cita de noviembre, Gómez informó que se obtuvieron beneficios alineados con la estrategia de desarrollo productivo del gobierno de Gabriel Boric (en particular sobre el litio), y que Chile pasaría tendría rebajas arancelarias en el 99% de las líneas con la UE.

Felipe Serrano, presidente del Cosoc de la Subrei, destaca que les informaron acerca de los plazos, transmitieron que estaba listo el acuerdo para la firma y anticiparon que habría otra sesión, antes de Navidad, donde participaría el subsecretario Ahumada.

Comité bilateral. En cuanto al Comité Consultivo Conjunto Chile-UE, no hay actas disponibles en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí existen en el lado europeo. En mayo, por ejemplo, los dirigentes sindicales Magdalena Castillo (CAT) y Pablo Vilches (UNT) criticaron que no tenían información sobre el avance de las conversaciones y denunciaban que las autoridades no les respondían. El único que defendió al Gobierno fue Christian Toloza, funcionario de la Subrei, quien en todo caso aludió a instancias abiertas en la administración previa.