Directora del Darío Salas: "Los rectores que aplican la ley Aula Segura son perseguidos por Hassler"

Uno de los establecimientos afectados con la violencia escolar es el Liceo Darío Salas. Su directora, Lilian Vincent, sostiene en esta entrevista que el municipio de Santiago está incumpliendo la ley al no aplicar Aula Segura, a pesar de los graves hechos de violencia que están afectando a los colegios emblemáticos. “¿Qué ha hecho el actual municipio? Nos dejó solos”, afirma.

Recurso ante Contraloría. Junto a los diputados de RN, Diego Schalper y Hugo Rey, la directora del Liceo Darío Salas, Lilian Vincent, llegó este lunes hasta la Contraloría, para presentar un recurso en contra de la alcaldesa Irací Hassler, para que constate si el Municipio de Santiago está o no haciendo cumplir Aula Segura. Esto, luego de la denuncia realizada por el ex rector del INBA, Gonzalo Saavedra, quien dijo que recibió la instrucción de no aplicar esa normativa. Más tarde Vincent abordó con Ex-Ante lo que ocurre con su establecimiento.

-¿Qué efectos puede tener esta presentación?

-Que se compruebe que no se está cumpliendo la ley, lo que es cierto, y eso implicaría un eventual abandono de deberes.

-¿Usted ha aplicado Aula Segura?

-La lógica instalada desde la Municipalidad es que no se aplique Aula Segura. Y aquellos rectores y directores de colegios que lo hacen, son perseguidos por la alcaldesa. Eso es lo que me pasó a mí. He sido perseguida por la alcaldesa desde cuando ella era concejala, y yo estaba en el Liceo Barros Borgoño, porque apliqué esta normativa a estudiantes que participaban en acciones violentas. En definitiva, por un tema ideológico la alcaldesa Irací Hassler no está aplicando Aula Segura.

-¿Por qué habla de persecución?

-Desde marzo, la alcaldesa me tiene “suspendida”, porque ella considera que yo soy el rostro de Aula Segura. No me contestan los correos y no atienden nuestras solicitudes, a pesar de que eso es fundamental para el funcionamiento de nuestro establecimiento.

-¿Cuál es su evaluación de la violencia que se está viviendo en los liceos emblemáticos?

-Esta violencia ha ido en escalada y se ha radicalizado en estos últimos años, con hechos que antes no se registraban, como la quema de micros, la destrucción de los propios establecimientos. Esta falta de control ha llevado, además, a otras conductas asociadas como el porte de armas y tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque no se aplican medidas disciplinarias. Y cuando el estudiantes ve que no se toman medidas, dice: “Bahh, voy a hacer lo mismo, total no va a pasar nada”. Esto va en escalada, nunca habíamos tenido armas ni drogas en el Darío Salas. Y eso obedece a que los alumnos ven que hay impunidad y no se toman medidas.

-¿Qué casos complejos ha debido enfrentar?

-Uno de los más complejos fue cuando asumí la dirección y empaparon con bencina a una profesora e intentaron prenderle fuego, en abril de 2019. Dos estudiantes, mayores de 18 años estuvieron involucrados. Finalmente, el caso pasó a la Fiscalía por homicidio frustrado, y hoy están condenados por distintas penas. ¿Qué hizo el actual municipio? Nos dejó solos.

-Un catastro realizado por la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago sobre la aplicación de los Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (RICE), señaló que en el Liceo Darío Salas hay 30 Procesos por faltas gravísimas, 3 procesos de condicionalidad, 22 procesos de suspensión 2 procesos de expulsión y cero por cancelación de matrícula.

-Esas cifras son engañosas. Ella habla de procesos, ¿dónde están las evidencias? Los únicos que tienen las cifras reales son la Superintendencia de Educación y el Deprov (Departamento Provincial de Educación). Y ahí hay cero casos por violencia en el Darío Salas. Solo tenemos dos expulsiones, pero por drogas y porte de armas. En definitiva, la alcaldesa está vendiendo humo.

Hassler desestima denuncias y apunta a ex alcalde Alessandri. La edil de Santiago se refirió a la presentación de RN en Contraloría y, sin nombrar a su antecesor, Felipe Alessandri, aludió a él.

“En el Municipio de Santiago se están aplicando las distintas normativas vigentes para poder abordar un problema que se arrastra hace muchos años y que se arrastra precisamente de la gestión que tuvieron personas del mismo partido que hoy día presentan esta acusación en Contraloría”.

“Personas de RN que tuvieron años para hacer un trabajo y que lamentablemente no lograron abordarlo de buena manera para resolver situaciones que son complejas y que requieren el trabajo coordinado del Estado”.

“(Se está trabajando) en poder recomponer las relaciones después de que durante los años anteriores se quebraron muchas relaciones al interior de las comunidades educativas (…). Y en ello poco ayudó el actuar que tuvo el ex presidente (Sebastián) Piñera como el ex alcalde (Felipe) Alessandri, justamente colegas de quienes hoy día presentan esta acusación”.

“Difícilmente nos pueden venir a traer recetas, pero si son problemas profundos en los que si esperamos que ellos y otras personas puedan proponer y podamos sacar adelante en conjunto nuestros establecimientos educacionales de Santiago”.

“Hay 577 procedimientos que se han abierto solo este año a propósito de hecho de faltan gravísimas en comunidades educativas en la comuna de Santiago. Estos procedimientos han derivado gran parte de ellos en sanciones, algunos incluso en expulsión, otras en cancelación de matrículas y otro tipo de sanciones que buscan mejorar la convivencia al interior de las comunidades educativas”.

“(Lamentó) las declaraciones de quien fue ex rector durante algunos meses mientras se realizaba el concurso público (Gonzalo Saavedra) (…) no hay instrucciones en torno a no aplicar normativa vigente. Y no solo no hay instrucción, sino que la práctica da cuenta de más de 577 procesos disciplinarios abiertos a propósito de faltas gravísimas”.

Graves incidentes en Liceo Confederación Suiza. Justo cuando se hacía la presentación ante la Contraloría se registraban serios enfrentamientos con carabineros en las cercanías del Liceo Confederación Suiza, con cortes de tránsito, barricadas y lanzamiento de bombas molotov.