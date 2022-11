El modus operandi de los encapuchados que arrojaron combustible a la rectora del INBA

El patio verde es un punto crítico en la organización de los encapuchados que operan en el liceo del centro de Santiago, uno de los focos de la violencia escolar. Tras lanzar molotov a Carabineros desde la calle, entran al plantel y gritan “masa” para indicar a los estudiantes que deben entrar al baño de ese patio. Esto permite que se saquen las capuchas y overoles blancos sin ser detectados. La molestia con la quema de infraestructura hizo que el 2 de noviembre los estudiantes no los acompañaran, lo que permitió detener a 6 —4 del liceo y 2 externos—, detalló la querella de la municipalidad.

El modus operandi. El 2 de noviembre ocurrió un nuevo hito en la violencia escolar vinculada a los liceos emblemáticos de Santiago. Esa jornada, un grupo de encapuchados inició un incendio en la rectoría y comedores del Internado Nacional Barros Arana (INBA), lanzó combustible a los pies de la rectora y 4 funcionarios, además de lanzar molotov a Carabineros.

Fueron detenidos 6 adolescentes —4 estudiantes del liceo y 2 externos.

La querella presentada por la municipalidad por homicidio frustrado, incendio y amenazas describió cómo el patio verde del liceo ha servido de punto de reunión de los encapuchados. El baño de ese patio es también el lugar utilizado por estos para sacarse los overoles blancos y capuchas, mezclándose entre los estudiantes.

Punto de reunión. “(El) miércoles 2 de noviembre de 2022, alrededor de las 10:00 de la mañana, desde el baño del patio verde del establecimiento, en medio de ruidos de botellas, salen alrededor de 20 encapuchados que se dirigen hacia la salida de calle Santo Domingo del Internado Nacional Barros Arana y toman posesión de la reja de acceso. Acto seguido, salen a la calle y hasta las 10:20 A.M. se mantienen en enfrentamientos con Carabineros”, consignó la querella.

Ataque a la rectoría. “A las 10:20 A.M. suena el timbre del establecimiento y todos los jóvenes que habitualmente se instalan a mirar desde las escalas y en el antejardín del liceo vuelven a clases, por tanto, los encapuchados se quedan solos afuera. Al darse cuenta de ello, hacen una suerte de junta y se reúnen, siempre afuera del establecimiento en la calle, para luego ingresar al establecimiento. Posteriormente, se aproximan a la rectoría e ingresan a ésta, le lanzan materiales incendiarios y queman los pocos muebles que quedaban ya en ese lugar”.

El ocultamiento en la “masa”. “Como el personal del liceo llegó con extintores a apagar el fuego, los encapuchados se retiraron y se dirigieron al baño del patio verde, que es un lugar que ha sido ocupado en otras ocasiones para que quienes están encapuchados puedan cambiarse, y en donde estudiantes que no están participando de acciones violentas han ingresado a este patio y su baño para hacer lo que llaman ‘masa’, permitiendo que quienes entraran encapuchados puedan salir después sin ser identificados”.

El descontento. “En esta oportunidad, ningún estudiante acudió a entregar ese resguardo y los jóvenes encapuchados estaban solos en el baño; por lo tanto, salió uno de ellos a gritar que los estudiantes los ayudaran y les hicieran ‘masa’. Sin embargo, ningún estudiante se sumó, es más, varios los increparon por el tema de haber quemado parte del establecimiento”.

El combustible lanzado a la rectora. La querella incluyó también el testimonio de la rectora María Alejandra Benavides, quien describió la agresión sufrida por ella y los funcionarios del liceo.

“El joven que está encapuchado y que había salido tenía una botella de bencina en la mano; la saca, la abre y nos lanza bencina en los pies, a la altura de los pies y piernas, a todos los adultos que estábamos ahí presentes: (…) el inspector general, yo, María Alejandra Benavides y (2) funcionarias), además de (…) la inspectora general del patio verde. Fuimos rociados en las piernas y efectivamente este joven nos gritó que nos iban a quemar”.

“Cuando ocurre eso, estudiantes de cuarto año medio ingresan al baño y se genera una pelea, un conato muy complejo. A raíz de esto, estos jóvenes salen corriendo ya destapados hacia el sector de calle San Pablo. Los directivos y funcionarios que estábamos allí salimos detrás de ellos, pero al llegar al sector que colinda con calle San Pablo rompieron el candado del portón. Dado que no estábamos despachando estudiantes por ese sector ni había ninguna otra actividad que justificara abrir ese portón, al salir estos jóvenes tras romper los candados, son detenidos por Carabineros, luego salgo yo junto al inspector (…) y reconocemos que efectivamente 4 de estos detenidos son estudiantes de nuestro establecimiento y otros 2 son externos, siendo uno de estos últimos un ex alumno del INBA hasta junio, el que ahora es estudiante del liceo Confederación Suiza de la comuna”.

Panorama general. La crisis de violencia en Santiago Centro abrió un flanco para la gestión de la alcaldesa Irací Hassler (PC). El 14 de noviembre, diputados de RN presentaron un requerimiento a Contraloría en contra de la edil pidiendo constatar si estaba o no aplicando la ley Aula Segura, luego de que el ex rector del INBA, Gonzalo Saavedra, asegurara que había recibido instrucciones de no utilizarla.

“Jamás he instruido no utilizar la normativa vigente”, respondió este domingo la alcaldesa en el programa Tolerancia Cero de CNN. “Lamento que mientan abiertamente”.

La edil, quien como concejala criticó abiertamente la ley Aula Segura, evitó el domingo criticar la norma directamente. “Como alcaldesa de Santiago no me corresponde opinar respecto de las leyes, sino que actuar para resolver problemas que son profundos, para poder sacar adelante a 44 establecimientos de nuestra comuna”, dijo.

La Ley Aula Segura fue publicada el 27 de diciembre de 2018 como una vía para que los directores de liceos y colegios subvencionados pudieran sacar de las salas a los estudiantes presuntamente responsables de hechos de violencia, mientras se investigaban los casos con celeridad.

Los RICE del INBA. Las detenciones de los 4 estudiantes del INBA ocurrieron en uno de los liceos emblemáticos donde este año se han abierto más procesos por infracción al Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE).

De acuerdo con un catastro elaborado por la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago en 9 liceos emblemáticos, hasta el 28 de octubre el INBA había abierto 119 procesos por faltas gravísimas en 2022; 7 procesos de condicionalidad; 28 procesos de suspensión; 2 procesos de expulsión y 5 procesos de cancelación de matrícula. El total de estudiantes ya sancionados llegaba a 42.

Esto lo convertía en el segundo liceo emblemático de la comuna con más procesos por faltas gravísimas este año. El primer lugar correspondía al Liceo de Aplicación, que registraba 244 procesos por faltas gravísimas y 6 procesos de condicionalidad. El total de estudiantes ya sancionados era 6.

Este mismo catastro ponía al INBA como el que más procesos de expulsión (2) y cancelación de matrícula (5) había iniciado en 2022. Otros como el Liceo de Aplicación, el Barros Borgoño, el Confederación Suiza e Isaura Dinator registraban cero estudiantes sancionados en estas categorías.

Las cifras de violencia en 2022. Estadísticas de Carabineros contabilizaron 396 hechos de violencia durante 2022 en 11 establecimientos emblemáticos de las comunas de Santiago y Providencia, al 11 de noviembre.

En estos se detuvo a 108 personas por desórdenes (83), maltrato de obra a Carabineros (10), usar molotov (6), perpetrar atentados (6), realizar barricadas (3), entre otros delitos.

Los hechos de violencia se concentraron en el Instituto Nacional (con 89 casos), el INBA (88) y el Liceo de Aplicación (68), los 3 de la comuna de Santiago.