General y rol de alcaldía tras ataques desde el INBA: "Si ha tomado acciones, no han tenido efecto"

El comandante de la División de Ingenieros del Ejército, general Jean Pierre Irribarra, describe la convivencia con el liceo emblemático tras el ataque a pedradas a una unidad militar, este martes. Dice que estos comenzaron en marzo con piedras, escalaron a bombas molotov y luego agregaron el lanzamiento de fuegos artificiales “propios de las bandas de narcotraficantes”. En total, cuenta, han tenido 10 heridos en 2022.

“Da pena el estado al que llega la degradación de la educación pública”. Jean Pierre Irribarra Flores, 52, general de brigada, desde diciembre de 2020 comandante de la División de Ingenieros del Ejército, entrega sus impresiones tras el ataque a pedradas que una turba realizó este martes por la mañana a una unidad contigua al Internado Nacional Barros Arana (INBA) de Santiago Centro.

En la unidad de la División de Ingenieros trabajan 237 personas, 109 de las cuales son civiles. Allí se desarrollan proyectos de infraestructura, se administran las propiedades del Ejército y el Cuerpo Militar del Trabajo, “que es bien conocido por construir caminos en zonas alejadas y fronterizas”, dice Irribarra en una entrevista telefónica.

¿Qué pasó este martes por la mañana?

El día de hoy, si bien Carabineros tenía disposición de medios de Control del Orden Público (COP) en las cercanías, tengo entendido, no tengo certeza, que habrían acudido a un procedimiento del Liceo de Aplicación. Entonces, a las 10 de la mañana, hora en que nos atacan, no había presencia policial y estuvimos alrededor de 20 o 25 minutos con un fuerte ataque de estos alumnos con pedradas bastante significativas.

¿Por qué estaba Carabineros antes del ataque?

Hemos tenido 67 ataques desde marzo a la fecha. 67 ataques (…). Hemos hecho las denuncias a Carabineros cada día por la cantidad de ataques de ese día y también hemos a la fecha 31 denuncias ante el Ministerio Público.

La ministra de Defensa, Maya Fernández, dijo que hubo heridos…

Hemos tenido 10 heridos con lesiones, de los cuales en el día de hoy fueron 4 y en ocasiones anteriores los 6 restantes (…). Las lesiones en general son todas de contusiones (…). Hoy, de los 4 lesionados, hay 2 suboficiales; un cabo y un sargento primero, además de un capitán y un teniente coronel. El comandante tiene una contusión en la mano izquierda y el capitán tiene una contusión con sutura en la pierna derecha por piedrazos.

Usted menciona a alumnos, ¿cómo sabe que los atacantes son estudiantes?

Inicialmente, en el mes de abril, hice presente que nosotros presumíamos que eran estudiantes; porque la verdad es que todos los que actuaban en el primer semestre lo hacían encapuchados, lo hacían con máscaras que les cubrían el rostro y la cabeza, y vestían ropas de distintos colores e, incluso, también, con overoles blancos, que son los responsables de la quema de 2 buses aquí frente al colegio. Pero en el último tiempo los estudiantes salen con ropa del colegio, con buzos del colegio, donde es fácil identificar una insignia y en la última semana salen a cara descubierta a lanzar piedras.

¿Han variado también los ataques?

Hemos tenido una mutación de los ataques. En el mes de marzo, las primeras semanas, fueron pedradas. Posteriormente hubo un momento bastante tenso, creo que fue en el mes de abril, en que fueron principalmente molotov; en alguno de esos días recuerdo que hubo sobre 25 molotov. Y en los últimos 2 meses hemos tenido 3 ocasiones en que han arrojado, además de molotov, fuegos artificiales propios de las bandas de narcotraficantes.

¿Y este martes?

Hoy día sólo hubo lanzamiento de piedras, escombros y otro tipo de cosas, pero fundamentalmente piedras (…). Ahora, lo que cabe destacar es que en algunos días ha habido 1, 2 o hasta 4 ataques, que coinciden con los recreos y las horas de salida del Internado Nacional Barros Arana (…). Y desde el primer semestre se ha incrementado muchísimo en el número de estudiantes que salen a delinquir. Hoy había entre 80 y 100 estudiantes en la calle.

En las imágenes se ve a militares lanzando agua. ¿Cuál es el protocolo que aplican en estos casos?

El protocolo que empleamos está de acuerdo con el estado constitucional y de pleno derecho en que estamos, en que las facultades de control del orden público no son de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, nos limitamos a mantener o tratar de desincentivar el ataque a través de agua, en espera de la acción de Carabineros.

¿Cuál es el protocolo si entran a la unidad?

El ingreso a una unidad militar usted sabe que es un delito (…). No olvidemos que esta unidad mantiene armas y almacén de material de guerra, por lo tanto, ingresar a un cuartel es un asalto a una unidad militar (…). El protocolo va por supuesto siempre a través de la advertencia, a través del tiro de disparos de fogueo y posteriormente va variando de acuerdo a la situación que se vaya viviendo.

La ministra de Defensa anunció que el Ministerio del Interior presentará una querella por lo ocurrido. ¿Es una ayuda?

Por supuesto que ayuda. No olvidemos que, como le comento, son 67 ataques, donde las denuncias que se mantienen activas son aquellas en que ha habido lesionados. Entonces, (por) el hecho de que el Ministerio del Interior se haga parte estimo que tendrá un tratamiento y una priorización distinta a la que ha tenido hasta ahora. Simultáneamente, al haber una coordinación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior también, presumo, que el direccionamiento del accionar de Carabineros va a tener una prioridad (….) para desarticular a todos los grupos de personas que están alrededor de esta situación que se viste como estudiantil, pero que tiene bastantes más ingredientes.

¿Qué ingredientes? ¿Quiénes están detrás?

Eso es parte de lo que se tiene que investigar, nosotros no tenemos antecedentes al respecto. Solamente tenemos la certeza de tener un edificio de 3 pisos donde podemos ver libremente cómo se distribuyen las bombas molotov en los patios del colegio.

El colegio es un establecimiento municipal. ¿Han tenido contactos con la alcaldesa Irací Hassler?

Con la municipalidad tuvimos una reunión en que nos recibieron después de 2 meses de estar solicitándola. Nos recibieron los primeros días de junio y la verdad es que en esa reunión, donde asistió el delegado de educación municipal señor (Rodrigo) Rocco, más la actual rectora, nos hicieron presente que era una situación que se arrastraba por temas escolares.

Nosotros hicimos presente que nuestra situación era de afectados directos, que teníamos una responsabilidad de protegernos, pero que esa protección estaba dentro del perímetro de nuestro cuartel. Ellos quedaron de acuerdo, la municipalidad, en hacer algunas medidas que redujeran (los hechos de violencia), pero desde junio a la fecha no ha habido ninguna reducción, por el contrario.

¿Dice que la alcaldesa dejó el tema botado?

Desconozco las acciones que ha tomado la alcaldía en este sentido. Y si ha tomado acciones, no han tenido ningún efecto.

Hoy escuchaba las declaraciones del señor Rocco, que mencionaba que habían disminuido (los ataques), eso es totalmente falso. Hoy en día es más persistente, son más veces en el día. En el primer semestre a veces eran una o dos veces por semana. Ahora es todos los días, en todos los recreos.

Usted mencionaba que se veía la distribución de bombas molotov en el patio…

Mire, es decepcionante, me da pena, dado que yo también vengo de un colegio emblemático de la educación pública y por lo tanto encuentro inaudito que se pretenda justificar algo que no es justificable; la violencia no tiene justificación, venga de donde venga.

¿De qué colegio emblemático?

Del Instituto Nacional.

¿Y qué le parecen los casos de overoles blancos de su colegio en que se ha acreditado que eran estudiantes?

Da pena el estado al que llega la degradación de la educación pública, sobre todo de colegios que permitían una movilidad social y que permitían concentrarse en lo que es importante: estudiar.