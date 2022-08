La polémica por la falta de vacunas para la viruela del mono se instala en el gobierno

Por Ex-Ante COMPARTIR



lunes 8, agosto 2022 22:20 Hrs

“Con 91 casos ya de viruela del mono, duele que no se hayan asegurado las vacunas a tiempo y se discrimine a una minoría”, afirmó el ex ministro Mañalich. Bajo la presión del Colegio Médico, el Ministerio de Salud -al mando de Begoña Yarza- se comprometió a modificar protocolos y adquirir vacunas para tratar la patología. Hoy existe un alza del 33% de casos en una semana y la enfermedad se extendió de tres a cinco regiones. En su página web, el Minsal no recomienda el uso universal de la vacuna y dice que no hay disponibles en el mercado. Cancillería inició gestiones para contar con dosis, pero aún no hay fecha.