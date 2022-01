Quién es el doctor Mauricio Canals, el mayor experto chileno en cifras del covid

El doctor Mauricio Canals se ha hecho conocido por sus informes sobre Covid 19, que proyectan a 15 días los números de la pandemia. Ha sorprendido por la exactitud en los pronósticos, al punto que sus datos son monitoreados por el gobierno y el Colegio Médico. Su método es revisado por una revista de Harvard. Médico y radiólogo de la Universidad de Chile, donde fue alumno de Enrique Paris, tiene dos maestrías y un doctorado, y es padrastro de Izkia Siches desde que ella tenía 12 años.

Vida académica. Estudió en el colegio Luis Campino, del cual egresó a los 16 años. Tenía interés en los números y en la biología. Primero estudió ingeniería civil en la UC, entre 1972 y 1974 y luego se cambió a Medicina en la Sede Oriente de la U de Chile, y en 1981 se recibió de médico.

Tras recibirse, ganó la beca de Radiología, del Servicio Nacional de Salud, que hizo en el Hospital del Salvador. Cuando estaba terminando la beca se metió al programa de magíster en Ciencias Biológicas con mención en Zoología en la Facultad de Ciencias de la U de Chile. Y en paralelo hizo el magister en Bioestadística de Medicina de la misma Universidad. Su tesis para esta última fue sobre epidemias recurrentes en niños, como el sarampión, coqueluche y escarlatina.

Más tarde hizo un doctorado en Sistemática y Biodiversidad (2014-2016), en la U. de Concepción.

Hace clases del curso de radiología de quinto año en la U. de Chile, mantiene la línea clínica en radiología en el Hospital del Salvador, y hace investigación en la Escuela de Salud Pública de la misma casa de estudios. Durante 15 años hizo clases en la Facultad de Medicina Veterinaria y la Facultad de Ciencias de la U de Chile.

También es profesor de posgrado en la Escuela de Salud Pública (la misma donde hicieron un magíster María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, presidenta y vicepresidente de la Convención), sobre eco epidemiología de la zoonosis, que tiene que ver con las enfermedades que transmiten los animales, la enfermedad de Chagas, por ejemplo, y así llegó al Covid 19, que es una zoonosis.

Su vínculo con Izkia Siches. Tiene un primer matrimonio con Lucía Cifuentes, con quien tuvo cuatro hijos. Después un segundo matrimonio con Myriam Pasten, que tenía dos hijas, una de ellas Izkia Siches. Son pareja desde el año 2000 y en 2018 se casaron.

Sobre la expresidenta del Colegio Médico dice: “La Izkia se crio conmigo desde los 12 años en adelante, tenemos muy buenas relaciones familiares con el papá de Izkia y su esposa actual. No tenemos hijos propios, solo las dos hijas de ella que se han educado conmigo desde el 2000”.

Respecto de rol público de Siches: “Izkia tiene motor propio, es una mujer brillante y siempre ha estado en esa línea de ayudar a los demás, y siempre ha sido muy buena política. Primero ingresó al área gremial del Colegio Médico y actualmente tiene una línea más política, integrándose al gobierno de Boric, no sé en qué plano va estar ahora, porque ella es bien hermética”.

Acerca de un eventual ingreso al gabinete de Boric. “Nosotros cuando nos pide consejo tratamos de orientarla lo mejor posible, pero ella sigue su propio camino”.

Sus informes sobre covid 19. Ha estudiado diversas epidemias y cuando llegó a Chile el coronavirus y vio la magnitud que tenía, estando en la Escuela de Salud Pública, empezó a monitorear y a contribuir a través de informes sobre la pandemia en territorio nacional.

Los informes se publican los domingos, tratan de tomarle el pulso a la pandemia y mirar lo que podría pasar 15 días más adelante. Es un modelo que generaron con Cristóbal Cuadrado y la doctora Andrea Canals, su hija. Lo mandaron a la revista Epidemiologic Methods de Harvard: pasó la primera revisión y ahora está en una segunda revisión.

El modelo se basa en un concepto que llama “momentos de la incidencia” y permite proyectar lo que pudiera ocurrir si todo sigue igual en 15 días más. Tiene una capacidad predictiva de 70%, es decir un 30% de error. Es un método que permite una proyección aceptable, pero no perfecta.

Ese informe se manda a la Escuela de Salud Pública, que lo publica en la web el día lunes. No usa redes sociales ni twitter, pero Canals envía sus proyecciones a académicos de Salud Pública, a gente de Espacio Público, como Eduardo Engel, al Centro de Modelación Matemática de la U de Chile, la Facultad de Ciencias, al doctor Alexis Kalerguis, de la UC, que desarrolla una vacuna y a Miguel O’Ryan, entre otros.

Su opinión sobre Ómicron. “Es una variante bien curiosa”, dice Canals. “Es una explosión de casos: se triplicaron y cuadriplicaron. Por ejemplo, lo máximo de 2021 en todo el mundo fueron 850 mil casos, en cambio ahora hemos tenido algunos días con 3 millones y medio de casos. O sea multiplicó por 4. Un 300% de aumento. La parte buena es que todo dicen que la letalidad, la virulencia es muy poca. Pero si aumentan los casos cuatro veces, necesitamos que la letalidad disminuya un cuarto para que quedemos igual”.

“En Inglaterra, investigaciones dicen que los casos aumentan al triple, y la letalidad disminuye un tercio. Entonces, no vamos a tener mayor problema en cuanto a lo que ha pasado hasta ahora. En EEUU, en cambio, la curva dice que han aumentado en un 300% o sea aumentaron al cuádruple el número de casos, pero aumentaron las hospitalizaciones en un 100% y la letalidad en un 50%. Son datos preocupantes”.

“Uno tiene que mirar los números de Chile. Creo que el más importante es ir mirando qué pasa con nuestras hospitalizaciones y con nuestras UCI. Si se empiezan a elevar tenemos que estar muy atentos, responder con una adecuada capacidad del sistema de salud”

“El reporte 49 del Imperial College investigó cuánto nos cubre la vacuna, dos dosis entre un 0 y un 20%, con dosis de refuerzo entre un 50 y un 80 %. Entonces aquellas personas que deberían preocuparse menos son los que tienen la tercera dosis, un 60% del país, pero tenemos un 40% susceptible y por eso están aumentando los casos en forma tan significativa”.

Alumno de Enrique Paris. “A Paris lo conozco muchos años, fue profesor mío. Él era del Calvo Mackenna, becado de Pediatría, cuando yo era interno en Pediatría, así que lo conozco muchos años es un muy buen pediatra. Le tengo todo el respeto al profesor Paris”, dice Canals.

Se declara de centro izquierda, cercano al Partido Radical, pero nunca ha militado. Fue opositor a Pinochet. “En política no me meto, mi rol es académico y me he mantenido siempre ese rol, y espero mantenerme eternamente en ese rol, esa es la parte que disfruto”, declara.

En tiempos de Aylwin colaboró en la campaña de vacunación para el sarampión. Hizo modelos matemáticos, que fueron publicados en la Revista Médica de Chile.

Sus estudios sobre la araña del rincón. Investigó las peleas entre arañas del rincón y la araña tigre. “Tengo varios papers sobre eso, para ver si había real efecto de control biológico de la araña tigre sobre la araña del rincón. La conclusión: demostré que no sirve como control biológico pero sí ayuda. Tener a la araña tigre en las casa es como tener a una persona matando arañas, pero el efecto de la araña tigre sobre la araña del rincón es de alrededor un 30%. Logra controlar en cierta medida la población de araña del rincón”.

Para esta investigación capturaba arañas, y las hacía pelear. Nunca lo mordieron. Ha trabajado con vinchucas, ratones, murciélagos. De estos últimos, estudió cómo se adaptan al medio ambiente nocturno y manejan el árbol respiratorio para volar de noche.