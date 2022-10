Rectora del INBA por expulsados tras ataque a cuartel: “La mayoría son de media y algunos de básica”

La rectora del liceo emblemático del centro de Santiago relata cómo este miércoles por la mañana encapuchados con overoles blancos salieron durante el primer recreo con bombas incendiarias. El martes, docenas de jóvenes lanzaron lo que describe como una “lluvia de piedras” al cuartel militar contiguo. Se trata de hechos de violencia que, en una declaración publicada el martes, calificó “del ‘camoteo’ que se produce en cada recreo con estudiantes”. “Lo que estoy haciendo es usar la misma jerga que los estudiantes ocupan, y no significa que no lo condene”, dice.

“Esperamos que esas medidas sean ejemplificadoras”. María Alejandra Benavides Artestizábal, 46, educadora diferencial, y desde mayo rectora del Internado Nacional Barros Arana (INBA) —cargo al que postuló vía Alta Dirección Pública—, analiza los hechos de violencia en el liceo emblemático dependiente de la Municipalidad de Santiago.

-Este miércoles se lanzaron bombas molotov hacia el cuartel militar contiguo al INBA, que se suman al ataque a pedradas del martes. ¿Qué está pasando en el colegio?

-Hoy, lo que tuvimos fue una salida en el primer recreo de encapuchados, con overoles blancos, bombas incendiarias, lo que hizo que activáramos nuestro protocolo, que es despachar a los estudiantes a sus casas porque no se condice (…) estar con hechos de violencia con tener clases y trabajadores y profesores.

-Lo de este miércoles se suma al ataque a pedradas del martes…

-Lo que ocurrió ayer, en el mismo horario de hoy, es que jóvenes salen al exterior sin overoles ni con bombas molotov, pero sí con piedras, y nosotros en el frontis, pero al interior del colegio, (estuvimos) tratando de que los que estaban dentro volvieran a sus salas. Entonces comenzaron a llover las piedras.

-Esa lluvia de piedras alcanzó a una unidad militar, cuyo general dijo que entre marzo y el martes habían sufrido 67 ataques, 68 con el de este miércoles, y 10 heridos…

-El centro de estudiantes sacó una declaración donde una de las demandas que incluyen con respecto a los militares es la devolución del terreno. El terreno que ocupan los militares es el antiguo patio azul del INBA, y que sin consulta y en tiempos complejos y de manera arbitraria se le habría entregado ese espacio a la división militar.

Además, está lo que significa septiembre en términos de las demandas de los grupos más radicales con respecto al golpe militar, etcétera…

-¿Le parece que los piedrazos y molotov son una forma legítima de demandar la entrega de terrenos?

-Nosotros hemos sido categóricos como rectoría del establecimiento, en conjunto con la DEM (Dirección de Educación Municipal), en conjunto con la Municipalidad de Santiago, en hacer una condena total y absoluta a cualquier hecho de violencia que sirva como excusa para defender una demanda. Creemos que las demandas de los estudiantes son legítimas, creemos que efectivamente hay que mejorar mucho, pero nada de eso justifica los hechos de violencia.

-¿Entre esas demandas incluye la reclamación del terreno al Ejército?

-Eso no lo hemos discutido. Es una materia que tampoco conozco muy bien, de la que estoy recién enterándome. Me refiero a las demandas históricas de los estudiantes como educación de calidad, mejoras en la infraestructura…

-Usted dice que quienes lanzaron las molotov este miércoles fueron “overoles blancos”, pero que el martes fueron jóvenes que salieron de clases. ¿Son estudiantes del INBA los autores de los hechos de violencia?

-Frente a hechos de capuchas y molotov es muy difícil poder establecer si son estudiantes de aquí o no. Nosotros hemos encontrado personas externas. En la aplicación de nuestros protocolos hemos encontrado a personas externas y han sido entregadas las denuncias correspondientes, y por lo tanto cada vez que tenemos overoles blancos y capuchas o molotov, lo que preferimos es despachar (a los estudiantes), porque no sabemos si estamos frente a estudiantes o a personas externas y adultas.

-Pero el martes se veía a jóvenes con uniformes e insignias del INBA y a rostro descubierto…

-Sí, por supuesto. Y nosotros hemos hecho ya aplicación del RICE (Reglamento Interno de Convivencia Escolar) en 6 estudiantes que significaron la salida de ellos del establecimiento. Y tenemos otros procesos en curso, tras identificar que han estado en estos actos de tirar piedras en el sector de nuestros vecinos militares y Carabineros, y estamos aplicando el reglamento como corresponde (…). Pero comprenderá que tenemos a 1.150 estudiantes, por lo que es algo que no vamos a resolver con 2 estudiantes a los que se aplica el RICE; es de largo aliento. Pero sí esperamos que esas medidas sean ejemplificadoras.

-¿De qué curso eran los estudiantes removidos del INBA?

-La mayoría son de media y algunos de básica.

-Que haya estudiantes de básica hace preguntarse quién está detrás. ¿Los hechos de violencia son organizados internamente o hay grupos externos al colegio?

-Los estudiantes tienen una organización interna, que es el centro de estudiantes, pero no tenemos información oficial de que exista algún grupo político que esté actuando.

-La rectoría publicó este martes una declaración donde se referían a lo ocurrido como parte “del ‘camoteo’ que se produce en cada recreo con estudiantes”. ¿Lo ocurrido es un camoteo o un delito?

-Yo uso esa palabra porque es la que se ocupa en la jerga estudiantil para (referirse a) lo que ocurre ahí. Y lo puse entre comillas por lo mismo, porque hay quienes creen que al poner esa palabra le bajé el perfil, y en el fondo lo que estoy haciendo es usar la misma jerga que los estudiantes ocupan, y no significa que no lo condene y que no crea que efectivamente no tiene que ocurrir.

-Más allá de la jerga, ¿cómo califica lo que ocurre en el INBA?

-Yo he dicho que condenamos la violencia taxativamente, no creemos que es el camino, pero que diga que tenemos estudiantes que son terroristas o que son delincuentes, no lo voy a hacer, porque debo ser la rectora de toda esta institución.

-En esa declaración dijo también que “desde las dependencias militares fueron lanzadas piedras hacia nuestro antejardín impactando a 2 estudiantes en la cabeza”. ¿Los militares atacaron a estudiantes del INBA?

-Yo no sé si fueron los militares o mandaron a otras personas, pero lo que yo vi, porque estaba ahí, es que desde esas dependencias tiraron piedras para nuestro antejardín y fueron heridos 2 jóvenes; uno con una piedra en la cabeza y otro con un corte en la frente por un piedrazo.

-¿Lo denunció?

-Entregué la información a mi sostenedor, la Municipalidad de Santiago, y las familias quedaron en libertad de generar las acciones legales que correspondan, si lo creen pertinente.

-Se acerca el tercer aniversario del 18-O. ¿Tomarán medidas como hacer clases virtuales para evitar más ataques?

-En este minuto está en proceso de evaluación qué hacer con los distintos establecimientos que vivimos esta realidad, en estas fechas complejas.

-¿Cuál es su plan para terminar con la violencia?

-Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, como trabajadores del área de educación, para poder invitar y llevar a la comunidad a terminar con los hechos de violencia que sólo nos traen conflictos. Pero pretender que yo, que tengo este cargo y que tengo un tiempo acotado, según la ley, para estar acá, voy a resolver un problema que lleva más de 10 años en la comuna de Santiago, es un poco ambicioso. Lo que yo pretendo es sentar las bases al interior del establecimiento de un orden, de una estructura y de un diálogo que permita entender que dentro de un recinto escolar estos hechos no pueden ocurrir.