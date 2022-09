Foro de Política Exterior les pide a Urrejola y Ahumada gestionar la aprobación del TPP11

El Foro Permanente de Política Exterior pidió a las autoridades que gestionen la aprobación del TPP11 en el Senado y cierren las conversaciones para modernizar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

Reunión. A las 16 horas comenzó una reunión presencial entre la canciller Antonia Urrejola y el jefe de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), José Miguel Ahumada, con representantes del Foro Permanente de Política Exterior (FPPE).

“Se abordaron temáticas relevantes para la política exterior”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un tuit divulgado a las 16:23 horas.

El foco estuvo en la política exterior, confirmaron asistentes a este medio. El encuentro fue útil para respaldar la gestión de Urrejola y Ahumada.

El FPPE es un grupo de personeros de la ex Concertación vinculados con las relaciones exteriores y la diplomacia. A la cita este miércoles en la Cancillería asistieron Jaime Gazmuri (presidente subrogante), Carlos Ominami (vicepresidente), Marta Maurás, Constanza Jorquera, Edgardo Riveros, Fernando Reyes Matta y Rolando Drago.

Acuerdos. Carlos Ominami cuenta a Ex-Ante que las autoridades abordaron cómo ha sido el proceso respecto del Acuerdo Transpacífico (conocido como TPP11) y la modernización del Acuerdo de Modernización con la Unión Europea.

“Hicimos un buen intercambio de opiniones. Como directorio del FPPE, los integrantes somos favorables a la aprobación del TPP y a la conclusión de la modernización del acuerdo con la Unión Europea”, señala Ominami. El TPP11 (su nombre formal es CPTPP) fue aprobado en 2019 por la Cámara de Diputados y no ha sido puesto en tabla para su votación por la Sala del Senado. La Subrei obtuvo el respaldo político dentro del Gobierno para conseguir una exclusión de Chile en un capítulo sobre la relación Estado-inversionistas mediante el mecanismo de “side letters”. Las negociaciones técnicas para la modernización del Acuerdo de Asociación con la UE concluyeron en octubre de 2021, pero nunca fue firmado. El Gobierno de Gabriel Boric busca reabrir aspectos sobre precios de exportación y transferencias tecnológicas.



TPP11. “Fuimos a entregarles nuestros argumentos. Nosotros estamos de acuerdo con planteamiento de subsecretario Ahumada de que hay que alinear política comercial con la política industrial, y que no tiene sentido firmar acuerdo por el hecho de firmarlos. Ya Chile tiene una red suficiente de acuerdos como para que se sostenga el comercio”, dice el ex senador y ex ministro Carlos Ominami.

“Las ganancias comerciales que involucra el TPP11 son modestas. De las 3.000 partidas que se liberan, un porcentaje bajo es el que podría tener efecto en la oferta exportadora de Chile. No es más de un tercio. Debemos entender que como tenemos tratados de libre comercio con todos los países del TPP, las ganancias comerciales son pequeñas. Pero hay que ver esto de otro modo: hay una ventana geopolítica mayor. Hoy podemos ser parte de una red de alianzas que nos permita estar en un ‘no alineamiento activo’. La oportunidad se abrió con la salida de EE. UU. del TPP [con Donald Trump en 2018], y difícilmente entrará China”.

“Por eso apoyamos el esfuerzo del Minrel y Subrei de mejorar los tratados poniéndolos más a tono con la nueva época, por lo que es correcta la estrategia de seguir las side letters“.

“Esto tiene que aprobarse en tiempos cortos. Es importante que tengamos un tiempo para que el gobierno tenga una respuesta positiva de los side letters“.

Ex-Ante consultó hoy a la Subrei sobre qué países ya han respondido a esas solicitudes. “Se enviaron propuestas de side letters a los 10 países miembros del tratado: Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. El resultado de dichas gestiones se informará apenas concluya, considerando que depende de cada país y sus formalidades”, indicó la repartición.

Unión Europea. Este miércoles concluyó una serie de reuniones técnicas entre los equipos de Ahumada y de la Comisión Europea que encabeza Paolo Garzotti. Las conversaciones duraron una semana y fueron telemáticas.

Ominami cuenta que los temas de export pricing y transferencias tecnológicas siguen siendo aquellas materias que el gobierno de Boric busca despejar para seguir adelante con la firma.