Teillier desdramatiza importancia del TPP en la coalición de gobierno: “No sé si es tan fundamental”

El presidente del Partido Comunista dijo que habrá que esperar qué decisiones toma el gobierno respecto al proyecto que está en el Senado. “No sé qué incidencia tiene”, expresó.

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, le restó importancia a lo que pueda ocurrir con la tramitación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, más conocido como TPP 11, que está en el Senado y que podría ser reactivado por el Gobierno de Gabriel Boric.

En conversación con Tele13 Radio, Teillier dijo desconocer la incidencia que podría tener el proyecto, pero descartó que el PC tenga una posición intransable.

“No sé si es tan fundamental, Chile tiene muchísimos tratados. Nosotros votamos en contra del TPP en la cámara, varios de los que estamos en el gobierno. Han pasado muchas cosas y por eso ahora se reabre la discusión y es el Senado que lo tiene postergado tanto tiempo”, dijo Teillier.

“Nosotros, por lo menos lo que yo esperaría, es qué va a plantear el gobierno, porque todavía no han dicho qué es lo que quieren respecto al TPP 11. Todavía van a haber unas conversaciones con los partidos del gobierno, seguramente nos van a preguntar o nos van a informar. Yo espero tener esa información antes que el resto”, añadió.

Desde el gobierno han confirmado que reactivarán la discusión por el acuerdo del que son parte otros ocho países, pero han manifestado sus dudas sobre algunos temas.

El lunes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que la intención del Ejecutivo es “respetar el marco del multilateralismo”, pero siempre con “el resguardo de los intereses de Chile, de su soberanía, y el alineamiento con nuestro programa de gobierno”.

La principal inquietud del gobierno, según explicó Vallejo, son los mecanismos de resolución de controversias entre estados miembros e inversionistas, como advertía Boric hace algunos años.

“Esto ha tenido vicisitudes. Antes era Estados Unidos el que mandaba en esto y luego se retiró. Ahora se quiere integrar China. Ahora, hay que revisar algunas cláusulas, eso no me cabe duda, pero yo esperaría, sería más cauto. Si no estamos de acuerdo, bueno, ahí veremos”, complementó el presidente del PC.