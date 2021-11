Acusación Constitucional: Video delata a diputado Naranjo en medio de maniobra para dilatar sesión

La tensión de la sesión sobre la acusación constitucional al Presidente Piñera escaló cuando las maniobras del diputado PS Jaime Naranjo para extender su alocución hasta la medianoche -ára que pueda llegar Jackson y así tener los votos- llegaron a pedir a sus pares de oposición que salgan de la Sala para que la sesión se paralice por falta de quórum. “¿Quieren hacer de esto un show?”, contestó el presidente de la Cámara Diego Paulsen, en medio de gritos cruzados entre parlamentarios de oposición que lo emplazaban a hacer cumplir el reglamento, y otros de derecha que trataron de payaso a Naranjo.

Escala la tensión en la Sala: Una vez que ya había practicado varios recursos para extender su alocución hasta cerca de 14 horas (leer completo el texto de 99 páginas de la acusación y fallos judiciales sobre el caso Dominga en que incluía en su lectura incluso las direcciones de los abogados intervinientes, además de reclamar porque no funcionaba su sistema informático, o volver páginas atrás cuando lo interrumpían), la tensión escaló cuando la oposición abogó por que se suspendiera la sesión acusando que no estaban presentes en Sala 1/3 de los diputados (quórum mínimo para sesionar), y Paulsen los emplazó a no “hacer show”.

“No tenemos quorum”, gritó Carmen Hertz (PC), sentada a un costado de Naranjo.

Paulsen le contestó que recién había ingresado Maya Fernández (PS) sumando ya 55 diputados.

“Diputada, dejemos de hacer show. Si quieren voy a poner el video que tengo aquí, donde el propio Naranjo pide que salga gente para que no haya quorum”, advirtió Paulsen, mostrando su celular. “¿Quieren hacer de esto un show? Es suficiente con lo que tenemos”.

Hertz emplazó a Paulsen a hacer cumplir el reglamento, y Paulsen ordenó a Naranjo proseguir,

“Muy bien Presidente, parece que usted tiene un servicio secreto”, ironizó Naranjo.

Paulsen: “Para nada, le puedo mostrar el video”.

Entonces Naranjo reiteró su recurso: “Voy a tener que volver atrás para retomar la idea. Vuelvo a iniciar el punto 2, que me desenfocaron”.

“¡Payaso!”, le gritaban desde las bancadas de Chile Vamos. “¡Hey Presidente! ¡Cuarta vez que le dicen payaso!”, reclamaba Juan Santana (PS), mientras Carmen Hertz (PC) alegaba: “¡Orden presidente! ¡Usted no está presidiendo un consejo de curso!”.

El video de Naranjo: Al video al que refería Paulsen muestra como en otro minuto previo, el minuto Naranjo insta a sus pares a abandonar la Sala para que se suspenda por falta de quorum: ello le brindaba unos minutos de aire para ir al baño y alimentarse, pues si detiene su discurso, le queda menos margen para lograr que la sesión se extienda hasta las 1:20 de la madrugada, de modo que Giorgio Jackson (FA) alcance a llegar como el voto decisivo n° 78, una vez que finalice su cuarentena a la medianoche (por haber sido contacto estrecho de Boric).

Minutos antes de la controversia con Paulsen, Naranjo había pedido a Paulsen que Miguel Landeros, secretario de la Cámara, contara cuántos diputados habían presentes. “No me dan 57”, reclamaba Naranjo. 2 segundos después, sin percatarse que su micrófono estaba abierto, dijo a sus pares de oposición: “Salgan ustedes, para que no hayan 57”.

De esa forma, conseguía suspender la sesión.

Qué significa: El diputado acusador estaba extremando recursos para extender la sesión hasta la medianoche, en un polémico rol que su par DC Gabriel Ascencio no quiso tomar: consideró que era “impresentable” ante la ciudadanía una maniobra dilatoria de ese tipo, pues -agregan en la DC- acentuaba el desprestigio de la clase política.