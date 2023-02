Canciller Urrejola aborda con el embajador argentino la carta firmada por Fernández por juicio a MEO

La ministra de Relaciones Exteriores coincidió con el embajador Rafael Bielsa en un evento oficial este 15 de febrero. En la misiva suscrita por el presidente argentino hay críticas al Ministerio Público y a la justicia chilena por la demora en el caso SQM. Urrejola también trató el asunto de la carta con el ministro de Justicia.

Encuentro. Durante un encuentro por el Día del Brigadista Forestal, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, conversó con el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, acerca de la carta contra la justicia chilena que estuvo firmada por el presidente Alberto Fernández.

El mandatario argentino y otros 29 líderes de izquierda iberoamericana, vinculados con el Grupo de Puebla, suscribieron una declaración a favor de Marco Enríquez-Ominami en medio del largo proceso judicial del caso SQM sobre financiamiento irregular de la política.

Tono. En la actividad del Día del Brigadista estaban las ministras Antonia Urrejola, Carolina Tohá (Interior) y Maya Fernández (Defensa). Allí hubo un reconocimiento a los países que proporcionaron asistencia humanitaria a Chile ante los incendios en el sur, en particular a los gobiernos que enviaron grupos de brigadistas, como Argentina.

Según comentaron desde Cancillería, en esa actividad Urrejola coincidió con el embajador Rafael Bielsa. Lo saludó por su cumpleaños y luego abordó la polémica por la carta suscrita por el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Sin embargo, desde ese ministerio no entregaron detalles sobre el contenido de la conversación.

Distintos sectores han solicitado al Gobierno que cite oficialmente al embajador Bielsa o que derechamente se presentara una nota de protesta, dado que es impropio que un mandatario extranjero cuestione a un poder del Estado de otro país democrático. En esa carta suscrita por Fernández se critica al Poder Judicial de Chile, además de al Ministerio Público.

En todo caso, la canciller se comunicó con el ministro de Justicia, Luis Cordero, para discutir lo relacionado con la carta.

Audio. El impasse diplomático abierto por el presidente argentino ocurre pocas semanas después de la filtración de un audio en la Cancillería, cuyo contenido se conoció coincidentemente mientras el Presidente Gabriel Boric y la propia canciller participaban en la cumbre de Celac en Buenos Aires.

En el audio, un grupo de asesores de Urrejola y ella misma descalifican a Bielsa por haberse entrometido en la decisión de paralizar el proycto Dominga. “Es que sabíh qué, basta. Este hueón [Bielsa] hace lo que quiere cuando tiene ganas, ¿y la explicación es que está loco?”, dice la canciller en esa conversación, según lo conocido en la filtración.

La carta. La misiva del Grupo de Puebla está firmada por 30 personalidades de América Latina y España. Marco Enríquez-Ominami (MEO) es uno de los integrantes de ese bloque de izquierda.

La declaración incluye entre sus suscriptores a la diputada del Partido Comunista Karol Cariola, quien a fines del 2022 postuló a ser presidenta de la Cámara de Diputados.

En la carta se señala lo siguiente:

“En Chile, desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al ex presidente de derecha Sebastián Piñera. Durante estos 8 años, Marco ha negado éstas [sic] acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones”.

“Sin embargo, fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile”.

“Una justicia dilatada es una justicia denegada. La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado. Otro caso de lawfare como los adelantados en América latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado”.

“Aunque ya no se cumplió el plazo razonable, se inicia finalmente el juicio, pero con un nuevo obstáculo: un auto de apertura que no sería válido, lo que significaría la futura nulidad del juicio. De este modo se siguen violando o afectando los derechos de la defensa o el debido proceso”.

“Estamos seguros que finalmente se impondrá la verdad y la justicia. Que Marco derrotará esta acusación como lo ha hecho en otros 12 intentos de conservadores de acusarlo de diferentes delitos”.

“Como Grupo de Puebla y Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), nos solidarizamos con él y su causa porque estamos seguros de que saldrá adelante”.

Suscriptores. Abajo, la lista de firmantes de la misiva.

1. Alberto Fernández, Presidente de la República de Argentina.

2. José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de España.

3. Ernesto Samper, ex presidente de Colombia.

4. Rafael Correa, ex presidente de Ecuador.

5. Martín Torrijos, ex presidente de Panamá.

6. Evo Morales, ex presidente de Bolivia.

7. Celso Amorin, ex Canciller, actual asesor internacional del presidente Lula, Brasil.

8. Cecilia Nicolini, Secretaria Cambio Climático, Argentina.

9. Gabriela Rivadeneira, ex presidenta Asamblea Nacional, Ecuador.

10. Daniel Martínez, ex candidato presidencial, ex intendente de Montevideo, Uruguay.

11. Carlos Tomada, Embajador, Argentina.

12. Beatriz Paredes, Senadora, Presidenta Comisión RREE del Senado, México.

13. Ana Isabel Prera, ex Ministra de Cultura, ex embajadora, Guatemala.

14. Carol Proner, Abogada, fundadora Asociación Juristas por la Democracia, Brasil.

15. Adriana Salvatierra, ex presidenta del Senado, Bolivia.

16. Ivan Cepeda, Senador, Colombia.

17. Guillaume Long, ex Canciller, Ecuador.

18. Karol Cariola, Diputada, Chile.

19. Ricardo Patiño, ex Canciller y ex Ministro de Defensa, Ecuador.

20. Camilo Lagos, ex Presidente Partido Progresista, Chile.

21. Jorge Rodríguez, Presidente Asamblea Nacional, Venezuela.

22. Aída García Naranjo, ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, ex Embajadora, Perú.

23. Hugo Martínez, ex Canciller, El Salvador.

24. Andrés Arauz, ex candidato presidencial, ex Ministro de Economía, Ecuador.

25. Carlos Ominami, ex Senador, ex Ministro de Economía, Chile .

26. Verónika Mendoza, ex candidata presidencial, Perú.

27. Mónica Xavier, ex Senadora, ex presidenta del Frente Amplio, Uruguay.

28. Carlos Sotelo, ex Senador, México.

Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia

1. Baltasar Garzón, Jurista, España.

2. Gerardo Pissarello, Diputado, Jurista, España.

3. Eli Gómez Alcorta, Abogada, ex Ministra de la Mujer, Argentina.

4. Gisele Ricobom, Abogada, Brasil.

5. Silvina Romano, Historiadora y Comunicadora, Argentina.

6. Harold Correa, Abogado, Chile.

7. Virgilio Hernández, Abogado, Ecuador

8. Damian Loreti, Abogado, Argentina.

9. Larissa Ramina, Abogada, Brasil.

10. Emilio Camacho, Jurista, Paraguay.

11. Charlotth Back, Jurista, Brasil.

12. Adoración Guamán, Jurista, Ecuador-España.

13. Juárez Tavares, Abogado, Brasil.

14. Gisele Cittadino, Jurista, Brasil.

15. Jaime Quiroga, Abogado,Ecuador.