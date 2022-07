[Confidencial]: El reservado compromiso que trajo a Bachelet a Chile

La ex mandataria había estado en Perú desde el lunes 18 hasta el miércoles 19, cuando se embarcó a Santiago para un viaje personal.

La ex presidenta Michelle Bachelet -quien viajó a Chile el miércoles pasado después de hacer una gira a Perú- tenía agendado un compromiso personal desde mucho antes para estar en el país en esos días: el matrimonio del hijo de uno de sus mejores amigos en Ginebra , el ex director de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual y ex embajador chileno ante la OMC, Mario Matus, y su esposa Antonieta Sánchez.

El matrimonio se realizó el viernes 22, un día después de su reunión con el presidente Gabriel Boric durante la tarde en su casa en La Reina.

La ex mandataria había estado en Perú desde el lunes 18 hasta el miércoles 19, cuando se embarcó a Santiago para un viaje personal. Según fuentes cercanas a Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bachelet escogió la fecha de su gira a Perú teniendo en vista su asistencia al matrimonio de Nicolás Matus. “El viaje a Perú, a un mes de la entrega del cargo, no era indispensable”, señalaron a Ex-Ante.

Según el comunicado de Naciones Unidas, la gira de Bachelet a Perú tenía como objetivo participar en “reuniones sobre los desafíos y oportunidades del país en materia de derechos humanos”, lo que incluyó citas “con altas autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial, con representantes de la sociedad civil y de los pueblos indígenas, con personas defensoras de derechos humanos, con el sector privado y con miembros de la comunidad internacional”.

En la conferencia de prensa que ofreció en Perú tras finalizar su gira, la ex mandataria reiteró su opción por el Apruebo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre.