Dominga: ¿Cuán diferentes son los contratos en inglés y español que Fiscalía considera relevantes?

El argumento central que entregó la Fiscalía para abrir una investigación al Presidente Piñera por la venta de la minera Dominga se basa en el contrato en inglés de la compra que selló Carlos Alberto Délano el 10 de diciembre de 2010 por un total de US$ 152 millones. Vea aquí hasta qué punto puede ser considerado diferente al suscrito en español.

Panorama general. El Ministerio Público sostuvo que un antecedente que no estuvo dentro de la investigación que realizó el ex fiscal Manuel Guerra, a partir del caso Exalmar, fue el contrato que se firmó en inglés. El documento es del 10 de diciembre de ese año y fue suscrito en las Islas Vírgenes Británicas, a partir de un acuerdo al que llegaron las partes en octubre de ese año.

La Directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, indicó -tal como después fue remarcado en un comunicado de Presidencia- que “ese acuerdo de octubre estaba incorporado en términos que no son efectivamente muy similares a la redacción del contrato en inglés, pero con diferencias, por ejemplo, en relación al pago del precio…perdón, no es una diferencia en lo sustancial, pero sólo el contrato de Islas Vírgenes Británicas tiene una fecha cierta para efectos de materializar el pago”.

En La Moneda señalan que la única diferencia en los contratos es que el monto de la primera cuota es inferior en el contrato en inglés. Pero la tercera, la claúsula de la discordia, relacionada con que no hubiera un parque natural, es idéntica.

¿Qué dice la cláusula en español? Aparece en una minuta que envió el Gobierno a sus parlamentarios a inicios de esta semana para defender la posición del Presidente. Se trata del punto 3.03 del contrato.

“El Saldo de Precio deberá ser pagado por el Comprador a MAUno a más tardar el segundo día hábil contado desde el día en que venza el plazo de un año desde la Fecha de Cierre, a menos que dentro de dicho plazo se determine que el lugar donde está emplazado el Proyecto Dominga corresponde a: (i) una zona de exclusión; o (ii) un parque nacional o reserva natural, impidiendo en forma definitiva e insubsanable el desarrollo de la actividad minera relacionada con el Proyecto Dominga en dicha área o cuya consecuencia sea que no pueda ser construido un puerto dentro de una distancia de 50 kilómetros del lugar en que se encuentran ubicadas las Concesiones Mineras”, indica.

¿Qué dice la cláusula en inglés? Aparece en el reportaje de LaBot y Ciper sobre los Pandora Papers, donde también se indica que hubo un pago en 3 cuotas.

La cláusula en inglés del contrato aparece en el artículo. “En el punto 1.2 del del documento se estipulaba el precio y la forma en pago: el día del cierre del acuerdo (10 de diciembre de 2010) se pagarían US$ 106,8 millones, mientras que la segunda cuota, de US$21 millones, se cancelaría el 18 de enero de 2011. Una tercera cuota, de US$9,9 millones, quedaría pendiente hasta a más tardar el 31 de diciembre de 2011, es decir, más de un año después del cierre del acuerdo. Sin embargo, ese último desembolso estaba sujeto a condiciones: dependía de que no cambiaran las reglas en la zona donde se ubicaría el proyecto minero, denominado Santa Dominga Norte & Sur. En específico, se detallaba que el pago quedaba condicionado a que el sector no se transformara en una zona de exclusión o se convirtiera en un parque nacional o reserva nacional, lo que irremediablemente impediría el desarrollo del proyecto Dominga en esa área, así como la construcción de un puerto a 50 kilómetros de distancia”, indica.