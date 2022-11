El análisis de Parisi sobre la crisis del PDG: "Algunos se creyeron más inteligentes de lo que son"

En una conexión telemática desde EEUU para el programa Bad Boys, Franco Parisi abordó la noche del martes la crisis que está viviendo el PDG en las últimas horas, luego que tres diputados de ese partido votaran por Vlado Mirosevic para la presidencia de la Cámara y no por un militante de su propia colectividad. Parisi, uno de los grandes perdedores de la jornada, cuestionó en duros términos a Mirosevic y advirtió: “Tienen que haber sanciones bastante duras”.

Un tremendo error. “Tenemos que hablar con la verdad. Primero, decir que han sido dos jornadas difíciles. Una pena, una pena. Primero, porque como lema nosotros en el PDG siempre tuvimos como horizonte: Chile, la familia de los chilenos, las regiones y cada una de las circunscripciones. Y lo que vimos ayer fue un tremendo, un tremendo error y chascarro, porque lamentablemente a través de los votos del PDG, de tres diputados, se eligió a Vlado “Humbertito” Mirosevic, como presidente de la Cámara de Diputados”.

Dura crítica a Vlado Mirosevic. “No me cae mal. Vlado es un gallo simpático, medio flojito, no es un genio, nada personal. Mira, estudió Ciencias Políticas en la Universidad Central. ¿Cuánto? 580 puntos. Normal. Después un magíster en Diseño Gráfico o Journalist Gráfico en la Universidad Mayor. Normal. Se casó con una hija de un general de la Aviación, ¿de acuerdo? Hay que investigar un poquitito. Un tipo muy bueno, Larrechea se llama, un general muy bueno, piloto de guerra. Y de ahí postuló haciéndole la pata a Piñera y ahora es del Frente Amplio. O sea, voltereta, voltereta. El típico cuiquito revolucionario, de zapatillas Nike, Starbucks, y IPhone 14. Pero, yo creo que le hace mal a Chile. ¿De acuerdo? No es muy inteligente, es un tipo normal, pero va a facilitar que el Presidente Boric haga tonteras políticas, económicas y sociales. Por eso creo que es malo para Chile”.

“Y fue apoyado por tres diputados, (Rubén) Oyarzo, Karen Medina y (Francisco) Pulgar. Pulgar no es, y eso hay que aclararlo, no es del PDG, está avecindado a la bancada. Ahora, ¿cómo llegamos a cometer ese error y por qué creo que esto es un error? Es porque todo el PDG tenía claro que no se podía votar por alguien como Vlado “Humbertito” Mirosevic. ¿Ok? Ellos perdieron. Él era la versión masculina de Cariola, es que no quiero ofender a Cariola…Y por qué creo que Mirosevic es malo para la Cámara. Porque creo que es octubrista. Él validó la violencia, él estuvo por la plurinacional, estuvo por regalarle Arica a los incas”.

PDG: “Se dedicaron a luchar por sus egos”. “Creo que fue un tremendo error de Oyarzo, Medina y Pulgar. Tremendo error. ¿Pero cómo llegamos a esa situación? Básicamente por egos. Primero, hay que decirle a los diputados del PDG que estamos todos enojados con todos, con ellos, porque es un honor ser diputado de la nación y más aún ser diputado de la gente. Ellos no están ahí representando al dueño de un partido político, que no soy yo, no es (Gianfranco) Barbagelata (panelista de Bad Boys) ni usted halcón, ni nadie. Ellos salieron por el poder de la gente, pero ellos se dedicaron a luchar por sus egos”.

“Algunos, en el transcurso de 24 horas, pasaron de ser estrellas a estrellados. Y a algunos se los dije… Antes, antes, si yo no hablo con ellos, para no entrar en problemas, pero les dije: Están cometiendo errores. Eran 9 diputados y no fueron capaces de ponerse de acuerdo, porque el ego no cabía en esa mesa”.

Agencia Uno - Franco Parisi Lee También > El auge y caída del Partido de la Gente

“Siempre uno tiene que sacar lecciones: Aquí claramente hubo un tremendo error. Esto pudo haber quedado en la interna, pero la votación de estos tres diputados perjudican al país y mucho”.

“Tiene que haber sanciones”. “Yo creo que tiene que haber sanciones, es lógico e ineludible. Ahora, sin nada que rompa alguna ley o alguna norma de partidos políticos. ¿Por qué? Porque la decisión de voto es individual de cada diputado y no puede haber orden de partido. Sin embargo, la decisión que tomaron daña al partido, vemos la fuga de miembros del Partido de la Gente y también daña a Chile”.

“Yo creo que tiene que haber una sanción. Lo más probable es que se les pida la renuncia a alguno de ellos, no lo sé, no tengo injerencia allá, pero es lo lógico y tienen que analizarse bien los comentarios que hicieron públicamente algunos diputados, porque hirieron, manejaron mal la situación. Como lo dije, algunos se creían estrellas y terminaron estrellados”.

“Yo tengo mucho aprecio por todos y cada uno de ellos, pero aquí dañaron el partido porque pusieron sus intereses primero. De hecho, hablé con uno, no voy a decir quién, y me dijo: “No, si esto es un problema de números”. Y le dije: “¿A ver? Esto es un problema político. Si fuera un problema de números la casa de la Ópera de Sidney no se habría construido. Este es un problema político. Tú no puedes regalar a la coalición del Frente Amplio, que ha sido un desastre, la Cámara de Diputados””.

“Qué es lo que creo que va a ocurrir acá. Tiene que haber sanciones, bastante duras, pero también nosotros tenemos que decirles: ustedes son parte de la familia del PDG, ojalá que reconozcan que hubo un error, de la misma forma en que yo he cometido errores. Todos cometemos errores, pero aquí me mancillaron la ilusión de la gente, eso me dolió. Yo tengo un prontuario de errores”.

“Este fue un problema de egos, mal llevado, mal entendido; algunos se creyeron más inteligentes de lo que son. No pensaron ni en el partido de la Gente, ni en su distrito, ni en Chile y se llegó a esta situación ridícula, en que se le regaló en bandeja a alguien que no se lo merecía la presidencia de la Cámara de Diputados, solamente por egos personales y eso tiene que ser una lección para el PDG en todos lados (…) Yo me voy a encargar de que empecemos a aclarar las cosas: primero la gente y después las preferencias personales”.

Ministra Uriarte: “Logró meter incertidumbre en nuestros diputados”. “El trabajo de doña Ana Lya Uriarte fue extraordinario…cómo logró meter la incertidumbre en nuestros diputados, que estúpidamente a mi juicio, dijeron: “Si voto por (Miguel Ángel) Calisto me quedo sin comisiones”.

“La ministra Uriarte hizo un trabajo espectacular (…). Yo creo que esto hay que aprenderlo”.

“De esta vamos a salir, pero ahora vamos a monitorear los votos para la reforma tributaria y la reforma de pensiones”.