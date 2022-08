Encuesta Pulso Ciudadano: Solo un 10,8 por ciento tiene poco o nada decidido su voto en plebiscito

La encuesta Pulso Ciudadano divulgada este domingo revela que un 81,3% está muy decidido/decidido con relación a su voto para el plebiscito de salida. Un 7,9% esta medianamente decidido y un 10,8% está poco/nada decidido. El presidente Boric obtiene una aprobación de 30,3% y una desaprobación de un 54,/%. (La ley electoral impiden dar resultados de intención de voto en el plebiscito a menos de dos semanas de la votación).

En la cuarta semana de agosto, el Presidente Gabriel Boric obtiene una aprobación de un 30,3%, –1,4 puntos con relación a la aprobación de la tercera semana de agosto (31,7%), y una desaprobación de un 54,7%, ++ 1,8 puntos con relación a la desaprobación del periodo anterior (52,9%). Un 15% no sabe cómo evaluar su gestión.

A 7 días del Plebiscito Constitucional se proyecta que entre un 74,7% y 79,5% del padrón electoral votaría el 4 de septiembre 2022. La estimación puntual es de un 77,1% lo que implicaría 11.624.076 votantes.

Un 80,8% de la población declara que el plebiscito del próximo 4 de septiembre es con voto obligatorio con pago de multa si no se vota, un 7,5% declara que es con voto obligatorio sin pago de multa si no se vota, un 6,5% declara que es con voto voluntario y un 5,2% no sabe.

Un 27,9% de la población declara que ha leído completo el texto de la Nueva Constitución. Un 49,1% declara que ha leído solo algunos artículos y un 23% declara que no la ha leído.

Un 78% de la población declara estar muy interesado/interesado en el Plebiscito de Salida del 4 de septiembre. Un 10,1% está medianamente interesado y un 11,9%, poco/nada interesado.