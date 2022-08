Vallejo desmiente a abogado de Llaitul por "acercamientos de gobierno": "No ha habido instrucción"

Rodrigo Román, abogado del líder de la CAM sostuvo que el Ejecutivo también hizo “acercamientos” a través suyo y gestiones, tras el episodio de la renunciada ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega.

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los dichos de Rodrigo Román, abogado defensor de Héctor Llaitul, quien afirmó el sábado que el gobierno también trató de hacer "acercamientos" a través suyo.

"Entrar en cuestión de polémica en torno a declaraciones, podemos reiterar y asegurar que no ha sido ni instruido ni tengamos ningún tipo de conocimiento de ninguna gestión", declaró la autoridad en entrevista con Mesa Central este domingo.

Y agregó: "Nuestro camino y todas nuestras conversaciones ha sido con comunidades pacíficas que han entendido la importancia de encontrar una solución permanente a este conflicto histórico".

En este sentido reiteró que "no nos corresponde hacernos cargo de la declaraciones del abogado de defensor de Llaitul, lo que nosotros sí podemos señalar y nos hacemos cargo es que no ha habido instrucción, no ha habido ningún tipo de instrucción por parte del gobierno hacer ese tipo de diligencia o gestiones".

Cabe recordar que el Presidente de la República, Gabriel Boric, confirmó hace algunos días l a renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega , luego que se conociera que una de sus asesoras se intentó contactar con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

"La ministra Vega no fue ni instruida ni informó de aquello (...) Este tipo de gestiones no se dan de esa forma", dice la ministra Vallejo por renuncia de Jeanette Vega tras llamado a Llaitul



August 28, 2022

Frente a esto, Vallejo mencionó que el Mandatario aceptó la renuncia porque "este tipo de intentos de gestión no se llevan a cabo de mutuo propio, la ministra Vega no fue ni instruida ni informó de aquello, más allá del principio de buena fe, que no tengo duda que lo tuvo, que no lo hizo para perjudicar al gobierno, pero este tipo de gestiones no se dan de esa forma".

"Eso ella lo entendió perfectaamednte y por eso asumió su responsabilidad política", afirmó.

Consultada por la filtración de nuevas comunicaciones de Llaitul en las que este señaló que el Mandatario "se juraba Che Guevara", la vocera de gobierno dijo que "son opiniones que tiene él. Lo importante para nosotros es el resguardo del Estado de Derecho (...) Sea cual sea su opinión sobre el Presidente, eso no es relevante para nosotros, tiene que ver con las acciones, con los delitos que se ha adjudicado y eso tiene que investigarse".

Plebiscito de Salida y cambio de gabinete

En relación a lo que se juega el actual gobierno el próximo domingo, cuando se lleve a cabo el Plebiscito de Salida, Vallejo precisó que "nos jugamos lo que se juega el país, que es una decisión determinante para el presente y el futuro y lo que más nos interesa es que esa deliberación democrática, que esperamos que cuente con un amplia participación, es que el proceso se dé de manera tranquila y transparente".

En lo político, señaló que de ganar el Apruebo, el desafío "se viene en la implementación" . En tanto, si gana el Rechazo, declaró que no lo verán como una derrota .

"Nosotros estamos jugados como gobierno en un proceso de cambio y transformación, nuestro programa así lo dice y vamos a seguir con ese proceso. Si gana el rechazo , el camino es de continuar con el proceso de cambio que estamos impulsando como gobierno", sostuvo.

Y añadió: "Nosotros defendemos el principio democrático y defendemos la democracia y lo que delibere nuestro pueblo (...) No puede ser nunca una derrota una deliberación democrática".

Finalmente y sobre un posible gabinete despues de este proceso, Vallejo expresó que "es una decisión del Presidente de la República y él tiene que evaluarlo después del Plebiscito. Esas cosas no me corresponden a mí señalarlas ahora".

Acto en Valparaíso

Vallejo también recalcó su condena a lo ocurrido en un acto en apoyo al Apruebo en la Plaza Victoria de Valparaíso este sábado.

"Es un hecho totalmente repudiable, condenable, inaceptable, escandaloso y ofensivo", aseguró.

"Es un hecho totalmente repudiable, condenable, inaceptable, escandaloso y ofensivo", dice la ministra Camila Vallejo por lo ocurrido en acto del Apruebo en Valparaíso



August 28, 2022