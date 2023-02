Los entretelones de la caída de la candidatura de Pablo Maltés, la pareja de Pamela Jiles

La candidatura del periodista generó un hondo malestar en el Frente Amplio y fue uno de los temas que se abordó esa noche, cuando aún la candidatura seguía a firme, entre los presidentes de partido del pacto de Apruebo Dignidad más el PL y el PS, sede donde se efectuó la reunión. Esta mañana, sin saber que se había bajado, el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, criticó con dureza decisión. En la noche del lunes hubo múltiples telefonazos que, de acuerdo a fuentes oficialistas, incluyeron a la ministra Tohá.

Hasta cerca de las 10 de la noche de este lunes, cuando faltaban solo 2 horas para que se cumpliera el plazo final para inscribir los candidatos para las elecciones de constituyentes del 7 de mayo, Pablo Maltés, pareja de Pamela Jiles y cerebro de la política-farándula que despliega la diputada, estaba afirme como candidato al Consejo Constituyente como independiente en la región de Valparaíso.

Maltés iba a competir por un cupo del PPD y no en la lista de Franco Parisi, a quien se ha atribuido una alianza con Jiles. El periodista tiene fuerza en la región, donde competirá el vicepresidente del PPD Marco Antonio Núñez.

Pero a eso de las 11 de la noche su nombre se cayó y no apareció en la lista. Los cercanos de Maltés pensaron de inmediato que había existido un veto del gobierno, pero la versión oficial del PPD fue que había salido por un tema de paridad, lo que efectivamente ocurrió.

Lo cierto es que la candidatura del periodista generó un hondo malestar en el Frente Amplio y fue uno de los temas que se abordó esa noche, cuando aún la candidatura seguía a firme, entre los presidentes de partido del pacto de Apruebo Dignidad más el PL y el PS, sede donde se efectuó la reunión.

Sin saber que la pareja de Jiles ya no estaba en la lista del PPD, el presidente del RD, Juan Ignacio Latorre, criticó en duros términos esta mañana la designación de Maltés en entrevista con CNN. A continuación el diálogo.

“Me preocupan ciertas candidaturas. Voy a decirlo muy transparentemente, explícitamente, en particular en la región de Valparaíso el PPD inscribió al señor Maltés, pareja de la diputada Pamela Jiles, que no se caracteriza por ser una persona pro políticas del gobierno, uno ve que en redes sociales es muy crítico, muy ácido contra el presidente boric, contra el gobierno, se viene toda la discusión de los retiros de fondos de pensiones, donde sabemos hay diferencias en eso. Entonces mi preocupación es que el PPD, que es el partido de la alianza de gobierno, inscriba a un candidato que probablemente, solamente por su trayectoria previa, no sé cuál va a ser su comportamiento ahora, pero su trayectoria previa ha sido la de despreciar sistemáticamente al presidente boric, al gobierno, al frente amplio. Mi impresión es que va a hacer su campaña en función de los retiros de fondos de pensiones, donde sabemos que hay una diferencia, nosotros consideramos que es una política populista , irresponsable en este momento, en donde podría generar tensiones. Entonces hay que tener ojo porque hay candidaturas que podrían salirse de ese encuadro de no dispararse entre ambas listas y mas bien tener la confrontación con la derecha.

Agencia Uno - Guillermo Teillier Lee También > Las heridas que dejó en el PC la decisión de Boric de retroceder en nombramiento de Cataldo

Entiendo en todo caso que al final el PPD bajó el nombre de Pablo Maltés como candidato.

Ah, buena noticia, yo me quedé hasta tarde ayer en la sede del PS, después tuve que irme y hasta último momento estaba inscrito, pero si lo bajó, que bueno, porque era una discusión que teníamos con los demás presidentes de partido de cómo abordar esa eventual candidatura, pero no tenía esa información.

Aunque en el PPD señalaban hoy solo que la candidatura de Maltés era insostenible y que quien adoptó la decisión de que no fuera en la lista fue Piergentili, en el oficialismo señalan que desde el Frente Amplio se produjo una fuerte presión para que Maltés no compitiera. Y que en esas horas hubo profusos llamados, entre ellos de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Maltés había realizado ácidas críticas a Boric en su cuenta de Twitter y para algunos era inviable llevarlo como candidato.

“¿Estas pelotudeces de Boric serán financiadas con el superávit chanta de Marcel?, posteó el 2 de febrero, luego de que el diario alemán Die Welt publicara que Boric comprometió ante Olaf Scholz el envío de barcos para el desminado marítimo en ayuda de Ucrania.

Lo que habría inclinado la balanza para bajar a Maltés habría sido que algunos DC veían una inconsistencia en la candidatura, lo que a esa altura se sumaba a las señales del Frente Amplio y de La Moneda. En ese partido, de todas formas, señalan no haberse contactado con sus aliados para pedir su bajada.

Como sea, para algunos PPD, el solo levantar una candidatura de la pareja de Jiles constituyó una señal a La Moneda de hasta dónde puede llegar la colectividad tras lo que consideran un trato hostil del gobierno, que apostó por potenciar un acuerdo entre Apruebo Dignidad y los socialistas -y quebrar el Socialismo Democrático- para no agudizar los problemas de la administración Boric.