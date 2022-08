Guillermo Teillier, presidente del PC: “Si gana el Rechazo vamos a caer en un período de oscuridad”

En la semana en que estuvo en el centro de la agenda, al decir que no se podía garantizar el acuerdo oficialista para introducir ajustes al texto constitucional, Teillier acusa a la derecha de desplegar una “campaña del terror”. Y, de paso, responde las críticas que irrumpieron desde la izquierda del PC, se refiere a la situación de empresarios e inversionistas y afirma: “Lo que estamos haciendo en Chile tiene una trascendencia mundial”.

Panorama general: “No podamos garantizar que vamos a hacer estas cosas porque en esto tendrá que haber debate popular. Como se ha dicho, ninguno de nosotros quiere pasar por sobre la soberanía popular, la queremos respetar, dijo el presidente del PC, Guillermo Teillier, al suscribir la semana pasada el acuerdo acotado en que los partidos oficialistas se comprometían a hacer ajustes al texto constitucional antes del plebiscito.

Su frase no fue del todo cómoda en la centroizquierda, al perforar la credibilidad de una campaña situada en el “Aprobar para reformar” a la que ha empujado Boric. El acuerdo oficialista, más allá de tener un carácter jurídico o legislativo, apuesta a ensanchar los umbrales del electorado del Apruebo, en momentos en que el Rechazo marca una ventaja de 1o puntos en varias encuestas y que la opción “Aprobar para reformar” triplica a la de quienes aprueban a secas.

Teillier relató este domingo en Radio Nuevo Mundo los alcances del acuerdo, que lo llevaron a llegar a su casa a las 3 de la madrugada del viernes, y marcó una serie de posiciones sobre otras problemáticas en la campaña. Una de ellas fue el escenario de que triunfe el Rechazo, lo que a su juicio llevaría al país a la oscuridad. Teillier, de todas formas, acusó a la derecha de hacer “campaña del terror”.

Getty Images - Imagen referencial Lee También > ¿Cómo postulo? Corfo ofrecerá cursos a más de mil Pymes para impulsar su emprendimiento por internet

1. Explicación de su polémica frase y la oscuridad del Rechazo: “Tal vez no fue muy precisa la cita, no fue bien hilada, porque hay una cosa que es clave. Este acuerdo es una propuesta que va a ser posible solo si gana el Apruebo. Si no gana el Apruebo no existe esa posibilidad y si gana el Rechazo vamos a caer en un período de oscuridad, de tensiones, de no sé qué cosa. Eso es lo primero. Segundo. Esta es una propuesta y un compromiso de los partidos de que en estas materias vamos a hacer todos los esfuerzos por tratar de que se posibiliten en su aprobación. Dónde tiene que ser. En el Parlamento y en el actual Parlamento. Y el único que puede garantizar que esto se lleve adelante entonces, tanto que gane el Apruebo como que tengamos la fuerza suficiente como para que estas cosas se plasmen en leyes o en reformas o en lo que sea, es el pueblo de Chile. Y creo que eso es una gran verdad y es difícil decir lo contrario, salvo que se quiera usar como se usó, pero yo creo que no corrió mucho”.

2. Mensaje a la izquierda: La propuesta oficialista fue duramente criticada por convencionales de los movimientos sociales y de los pueblos originarios, que la tildaron de una “traición” y una “cocina” política, al intentar cambiar el texto constitucional aprobado por la Convención. El que el PC pueda ser sobrepasado por la izquierda no es una situación cómoda, más allá de que no lo reconozcan ni en público ni en privado. Teillier descartó una “cocina”, señalando que aquello sí ocurrió para la reforma tributaria del segundo gobierno de Bachelet para reducir el pago de impuestos.

“Algunos han tratado de decir también que los partidos nos hemos erigido poco así como que en suplantadores de la voluntad popular y eso no es verdad. Desde un comienzo lo dijimos. Lo nuestro son propuestas a instancias de dudas que existen en la ciudadanía y que nosotros hemos tratado de responder y que efectivamente algunas cosas, así como se ha metido la duda de manera mañosa, artera, por parte de la derecha, nosotros clarificamos”.

“Lo que hacemos los partidos es una propuesta, que además esta es una propuesta que todo tiene que ir al Parlamento. Algunos han hablado de cocina, haciendo un símil con lo que ocurrió cuando se discutió la reforma tributaria en tiempos de la Nueva Mayoría. Ahí se hizo una cocina. Pero qué significado tiene la cocina que se hizo en el Senado precisamente”

“En este caso es un acuerdo de partidos, transparente, que se hizo a solicitud del Presidente de la República”.

3. “Lo que estamos haciendo en Chile tiene una trascendencia mundial”: Teillier dice que la prensa extranjera ha cambiado su percepción respecto del Apruebo y cuenta que desde muchos lugares del mundo le han llegado invitaciones para conocer el proceso chileno, como desde India, y que muchos representantes diplomáticos preguntan por el proceso y que tienen una alta valoración de él. El PC ha declarado el plebiscito como la “batalla de las batallas”, en el marco de la agenda de profundas transformaciones que han desplegado desde el 18-O.

“Al comienzo se veía mucho más el Rechazo en los medios internacionales. Ahora se ve el Apruebo. Eso también es un indicador de que las cosas están cambiando rápidamente o que han cambiado. Yo creo que eso nos ayuda, nos da esperanza, nos refuerza para seguir adelante porque lo que estamos haciendo en Chile tiene una trascendencia mundial. De todos lados nos están observando”.

5. “No es verdad que se vayan a ir del país los inversionistas": La semana pasada se dio a conocer un informe de FocusEconomics, que resume que el texto constitucional “aumenta el papel del Estado en la economía, enfatiza la protección ambiental y los derechos indígenas, y cambia la estructura política, dando más poder a la cámara baja del Congreso y a las regiones”. El 81% de los especialistas consultados por la firma cree que la nueva Constitución tendrá un impacto negativo en la economía chilena. La firma global –especialista en análisis económico– consultó la opinión de 16 especialistas en América Latina y Chile provenientes de agencias y consultoras como Moody’s Analitics, Barclays Capital, BTG Pactual, Fynsa, Gemines, Pezco Economics y Torino Capital, entre otras. Las opiniones fueron recogidas entre el 25 de julio y el 2 de agosto.

“Nadie está mirando así como mira la derecha el proceso constituyente. He escuchado incluso muchos que dicen “miren, esto de que se se vayan a ir fuera del país inversionistas o empresarios que tienen grandes emprendimientos en Chile”. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso forma parte de la campaña del terror de algunos. Pero hay gente dle mundo empresarial que también es inteligente, por algo están en el sector de privilegio que se encuentran. Se dan cuenta también que las cosas no pueden en Chile seguir como están , con esta desigualdad, con esta mezquindad que algunos sectores respecto de un país que tanto les ha dado y que tienen que entregarle al pueblo algo de lo que les corresponde, de lo suyo”.

6. ¿Divisiones internas en el PC?: Teillier negó que en el PC exista disconformidad con la coalición de gobierno ni con Boric, en momentos en que algunos actores, como Daniel Jadue, arremetieron esta semana en contra de dirigentes de centroizquierda -como la presidenta del PS, Paulina Vodanovic- por el acotado acuerdo oficialista por el texto constitucional al que instó el Presidente.

“Nosotros, como todas las personas que pensamos, podemos tener diferencias, cercanías y en el partido se discute mucho pero lo que sabemos es que cuando se llega a un acuerdo, ese acuerdo es el que sigue para adelante. Y las determinaciones del PC están ahí, claras. Hemos tenido entrevistas con el gobierno, hemos dado el apoyo, estamos cumpliendo lealmente con apoyar al gobierno, no sé si alguien ha visto alguna deslealtad del PC respecto del gobierno. No existe. Ahora, diferencias al interior del PC, claro que deben haber diferencias. Pero ya incluso nombraron candidatos a presidentes para el próximo Congreso del partido, que yo no sabía que se estaban candidateando algunos compañeros, les voy a preguntar por quién voto, quién ofrece más…”

7. “La elección se ganará en la calle”: Las encuestas sitúan al Rechazo con una ventaja estable respecto al Apruebo y no han variado ni bajo la ofensiva de Boric ni la franja televisiva, entre otras cosas. Teillier, de todas formas, dice que el apoyo al Apruebo está creciendo y que en la campaña es clave la Región Metropolitana, donde sostiene que la derecha la da por perdida. Dice que es muy importante que en las comunas populares de la capital los electores salgan a votar y cuál será el factor decisivo en estas 3 semanas que quedan para el plebiscito.

“Hay una percepción nueva que se advierte en la calle, un nuevo estado de ánimo y se siente que el Apruebo va ganando camino rápidamente. Uno lo nota, yo ando por la calle normalmente… Diría que esto también se está percibiendo en encuestas serias de que ya el Apruebo alcanzó al Rechazo y estamos en las 2 semanas decisivas y eso se va a decidir bueno por una parte por la franja, por las redes, pero fundamentalmente en la calle, en la calle, en la calle, en el casa a casa”.