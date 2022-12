La salida de la seremi de Desarrollo Social que complica a Giorgio Jackson

Patricia Hidalgo, quien hasta el miércoles se desempañaba como seremi en la Región Metropolitana, acusa presiones indebidas para votar proyectos en los que no estaba de acuerdo. El ministro, que fue duramente criticado por el senador Fidel Espinoza tras conocerse la versión de Hidalgo, desmiente a la ex funcionaria y apunta a que ella se desentendió de denuncias de violación contra una menor.

Salida de Patricia Hidalgo. El pasado miércoles 30 de noviembre, el gobierno comunicó la salida de la Seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo Jeldes e informó que asumiría de forma subrogante Julia Standen Rocco, quien se desempeña como Coordinadora del Área de Estudios e Inversiones en la Seremi.

Allí, el gobierno agradeció “la labor desempeñada por Patricia Hidalgo Jeldes”. Tras ello, la exfuncionaria señaló en un mensaje de Twitter que “dejo mi cargo agradecida de la oportunidad que me dio el Presidente @gabrielboric de liderar este tremendo equipo de mujeres y hombres comprometid@s con l@s más vulnerables de la región mi corazón llenito de amor”.

Hidalgo llevaba algo más de 200 días en el cargo (desde abril de este año) y antes se había desempeñado como concejala de la Municipalidad de Ñuñoa, donde tendió puentes con los líderes del Frente Amplio.

La acusación de la ex seremi. Sin embargo, tres días después de su salida y en entrevista con la Unidad de Investigación de Radio Biobío, Hidalgo señaló que, mientras se desempeñaba como seremi de Desarrollo Social, recibió llamados para aprobar proyectos pese a que tenía reparos como profesional. Así, recuerda particularmente el caso del Mall Vivo en Ñuñoa. “En esa ocasión la delegada regional (Constanza Martínez) nos cita a una reunión a los seremi y nos instruye que hay que votar a favor de ese proyecto”, señala.

Según Hidalgo, después de que ella rechazara, su relación con la delegada “cambió porque ella nunca más me contestó el teléfono. Todo lo que yo le quería preguntar tenía que ser por WhatsApp”. Y agrega que para la votación de una planta de tratamiento en Quilicura, donde quería votar en contra, su jefa, la subsecretaria de la cartera, le dijo que no podía rechazarla porque “son instrucciones de la ministra de Interior”.

De acuerdo con lo que dice Hidalgo a Radio Biobío, cuando ella le pide explicaciones al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por su salida “me dijo que en lo formal era por pérdida de confianza. Y que en lo informal habían otras situaciones que habían ocurrido. Ahí le pregunté cómo cuáles…. Me dijo sí, hay una mala evaluación de tu trabajo particularmente de la subsecretaria Perales y la delegada regional Constanza Martínez porque has tenido diferencias con ellas, no acatar la autoridad y descoordinación con ellas”.

Senador Espinoza apunta a Jackson y Tohá. Tras la difusión de la versión de Hidalgo, el senador del PS Fidel Espinoza criticó directamente a Jackson y la ministra del Interior Crolina Tohá, abriendo un nuevo flanco de enfrentamiento en eloficialismo.“Una vez más Giorgio Jackson. La nueva forma de gobernar, es peor que las malas prácticas que denunciaban. Donde queda tu superioridad moral ‘caradura’. Sacaste a una seremi, por no querer votar como tú querías un proyecto medioambiental. Lo peor de la política”, señaló Espinoza en su cuenta de Twitter, donde también critica a la ministra Tohá señalando que ella “me insinuó esta semana que la salida de la seremi obedecía a graves razones, que eran absolutamente falsas. La verdad era otra y es vergonzosa. Ya están sobrepasando todo ¿Dónde queda su feminismo falso? ¿Su mediambientalismo falso?”.

Por su parte, la diputada UDI y presidenta de la comisión de Desarrollo Social, señaló en sus redes sociales que “¡Esto es grave! Haré llegar todos los antecedentes a Contraloría. De comprobarse dichas presiones que están fuera de todo marco legal, se deben hacer efectivas todas las sanciones administrativas y responsabilidades políticas que correspondan”.

La defensa de Jackson. A través de un comunicado difundido hoy, el ministerio encabezado por Giorgio Jackson desmintió la versión de Patricia Hidalgo y señaló que “la decisión de solicitarle la renuncia se debe a la causal de pérdida de confianza, lo que fue motivado por haberse desentendido formalmente respecto a la presentación de denuncias -cuestión que es obligación de toda autoridad política y funcionario público- ante indicios de la presunta violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle ubicado en la Región Metropolitana.”

El comunicado agrega que “debido a estos antecedentes, además de la mencionada petición de renuncia, el martes 29 de noviembre el Ministerio de Desarrollo Social instruyó que se iniciara un sumario para identificar todas las responsabilidades involucradas, y también se presentó una denuncia ante el Ministerio Público en la misma fecha”.

En entrevista con Mega, Jackson señaló que Hidalgo se desatendió formalmente del caso de violación de la menor, “diciendo que no le competía a ella sino a la Oficina Nacional y eso generó la pérdida de confianza para asumir el cargo”. El ministro agregó “yo al menos no ejercí absolutamente ninguna presión, nunca. Lo único que sé es que esa no fue la razón por la cual se le solicitó la renuncia, porque yo mismo se la solicité en persona y yo le dije que la razón fue la otra”.