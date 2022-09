Las 5 certezas del nuevo proceso constituyente y la resistencia al nombre Convención Constitucional

Por Ex-Ante COMPARTIR



lunes 12, septiembre 2022 14:58 Hrs

Los cinco primeros acuerdos entre el oficialismo y la oposición se anunciaron este lunes en el ex Congreso Nacional. Plebiscito de salida con voto obligatorio, paridad y un nuevo organismo 100% electo son algunas de las decisiones pactadas, en un debate que se reanudará el próximo jueves a las 9:00. Existen múltiples interrogantes aún pendientes y cerrar el acuerdo no es del todo fácil. Una de las ideas que se ha instalado en la oposición pasa por no volver a llamar “Convención Constitucional” al organismo encargado de redactar la nueva Constitución, dada la resistencia que genera en el sector y en línea con el resultado de las últimas encuestas.