Nombran a encargado de sumario contra funcionaria que el gobierno responsabilizó por error de Siches

En medio de señales del gobierno de que no insistirá en la estrategia de culpar a la ex directora (S) del Servicio Nacional de Migraciones (SNM) por el tropiezo de Izkia Siches de dar información errónea sobre el retorno a Chile inmigrantes expulsados, el director de operaciones de ese organismo fue nombrado a cargo del sumario ordenado contra la funcionaria. Según altas fuentes relacionadas con el caso, es muy difícil que el sumario no avance al ritmo que quiera imprimirle el gobierno. La estrategia de culpar a Carmen Gloria Daneri fue recibida con fuertes críticas por considerarla contraproducente: alarga el caso y da una señal de que se optó por cortar el hilo más delgado.