PC responde a la DC por condicionar respaldo a Karol Cariola: "Aparece como un chantaje inaceptable"

viernes 28, octubre 2022 8:45 Hrs

El siguiente es el texto íntegro de la declaración pública dada a conocer la noche del jueves por el Partido Comunista, a partir de la solicitud de la DC de realizar una declaración pública en apoyo al ex director del INDH Sergio Micco -quien fue objeto de una querella que más tarde fue respaldada por parlamentarios del PC- para votar a favor de la llegada de la diputada Karol Cariola a la presidencia de la Cámara. Los comunistas no lo hicieron, lo que supone no contar con los 8 votos de los democratacristianos y dejar prácticamente fuera de carrera a Cariola, y arremetieron con dureza en contra de la colectividad.