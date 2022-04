Perfil: Lo que hay que saber de Marcos Barraza, el articulador del PC en la Convención

Es uno de los pocos políticos de carrera en la Convención, lo que facilitó que se instalara como articulador en la izquierda y contrapeso del FA, con el que ha tenido varios desencuentros, pese a estar en la misma coalición. En enero negoció con la derecha para desatar un nudo sobre el presidencialismo atenuado. Falló en reiterados intentos por modificar el quórum de los 2/3, base del acuerdo del 15-N. Esta semana tuvo un rol activo en el cambio de nombre del Senado, que terminó con una tradición de 200 años y que mantiene su incógnita sobre qué atribuciones tendrá.

1. Marcos Patricio Barraza Gómez, 49, nació en 1973 en la oficina salitrera Pedro de Valdivia en la Región de Antofagasta. Tiene una hermana menor y 2 medio hermanos más jóvenes por parte paterna. Hijo de un matrimonio comunista incluido en el listado de prisioneros políticos de la comisión Valech, ha dicho que la detención en 1974 de su padre —el ex funcionario de Soquimich Marcos Barraza Núñez— y en 1981 de su madre, Patricia Gómez Aguirre, lo hizo aprender desde niño a omitir dónde estaban sus papás cuando se lo preguntaban. “La noción de peligro o de secreto era muy fuerte”, dijo en 2018 al programa #QuéPasaSiOlvido del Museo de la Memoria.

2. Se sumó a las Juventudes Comunistas en Santiago, en 1986. “Mi mamá se viene a trabajar desde Antofagasta, mi papá estaba fuera del país, y yo entro a un colegio en plena municipalización. Estaba en octavo básico”, dijo en esa entrevista al Museo de la Memoria. En el liceo de Maipú se sumó a una protesta donde sus compañeros quemabas sus corbatas y a una toma. Luego lo reclutaron. Según ha dicho, conocían su historia familiar. Le dijeron que esperara en una esquina de la Plaza de Maipú a alguien que le preguntaría dónde vendían zanahorias. “Tenía 13 años y desde ahí que no he dejado de militar”, dijo.

3. Egresó en 1990 del Liceo de Maipú —donde ha contado que fue presidente de curso y luego vicepresidente del centro de alumnos— y entró a estudiar tecnología en administración en la U. de Santiago y luego sicología. Allí se involucró en la refundación de la federación de estudiantes. En 1996 fue elegido secretario de finanzas en la lista encabezada por Jeannette Jara (PC), hoy ministra del Trabajo, y quien se convirtió en presidenta de la Feusach por el período 1997. Jara sería luego su jefa de gabinete en la Subsecretaría de Previsión social y en el Ministerio de Desarrollo Social. Hasta hoy mantienen una relación de amistad. A fines de 1997 Barraza obtuvo la presidencia de la Feusach por el período 1998.

t13 Lee También > [VIDEO] Derecho a la Salud en la Convención: ¿Qué pasará con los centros de diálisis?

4. En 2010, junto con su ascenso en el PC, asumió como director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), cargo reservado para militantes de larga trayectoria, en el que estuvo hasta 2013. Ya entonces era parte del comité central del partido. En 2011 asumiría también como presidente del directorio de la sociedad controladora de la desaparecida U. Arcis, ya envuelta en una crisis financiera. En su llegada a ICAL —que en el PC la describen como una decisión colectiva—, habría influido Guillermo Teillier, presidente del partido, de quien Barraza es considerado un consejero estrecho.

5. En 2015 se convirtió en el primer militante comunista en llegar a La Moneda desde el Golpe de Estado (el ministerio de la Mujer encabezado por Claudia Pascual, también PC, funcionaba fuera de Palacio y sólo entró en funciones legalmente en 2016). La ex Presidenta Michelle Bachelet lo nombró a cargo de la cartera de Desarrollo Social, tras 14 meses desempeñándose como subsecretario de Previsión Social. Barraza estaba en esa subsecretaría cuando entró a la comisión política del PC, el núcleo más estrecho de decisión del partido.

6. Su llegada a Desarrollo Social generó algunas suspicacias por su paso previo por el directorio de la U. Arcis y las acusaciones de retiro de utilidades durante su gestión. “Sobre la crisis en Arcis está todo despejado”, dijo entonces a La Tercera.

7. En septiembre 2017 se enfrentó al ex subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, por la presentación de querellas por Ley Antiterrorista en casos de violencia rural. “Hay manifestaciones delictuales que pueden tener un móvil político, pero no hay terrorismo en La Araucanía”, dijo Barraza a El Mercurio, en momentos en que su cartera avanzaba en el desarrollo de una consulta indígena para el proceso constituyente que encabezó Bachelet. El ex ministro Mario Fernández anunció ese mismo mes la recalificación de este delito a 4 comuneros que llevaban más de 3 meses en huelga de hambre, lo que molestó a Aleuy. En esa entrevista, Barraza aludió también a la publicidad dada a la Operación Huracán, en que se detuvo a 8 comuneros acusados de asociación ilícita terrorista. La fiscalía luego comprobó que el caso se basó en evidencias falsas presentadas por carabineros.

8. En enero de 2021 fue presentado por el PC como uno de los candidatos a la Convención Constitucional, en el pacto Apruebo Dignidad. “Haremos todos nuestros esfuerzos para superar las limitaciones impuestas en la convención constituyente. Entre ellas, los 2/3 que limitan la voluntad soberana y comprometemos nuestro esfuerzo para que sea la propia convención constituyente la que defina los quorum de aprobación para la próxima Constitución”, dijo en el Palacio Pereira, flanqueado por el alcalde de Recoleta Daniel Jadue y la entonces diputada Camila Vallejo.

9. En las elecciones de mayo corrió en el distrito 13 de San Miguel, San Ramón y La Cisterna (el mismo de Teillier). Obtuvo 11.260 votos, equivalentes a un 4,87% de las preferencias, por debajo de las que sacó Malucha Pinto (PS) y los 2 elegidos de la desaparecida Lista del Pueblo, Ingrid Villena y Rodrigo Rojas Vade (quien renunció en marzo luego de que se develara que era un falso paciente de cáncer). Fue uno de los beneficiados a nivel nacional con la regla de la paridad de género para los 155 integrantes de la Convención.

10. En una Convención escasa de políticos de carrera se posicionó rápidamente como uno de los articuladores de la izquierda y como contrapeso al Frente Amplio (FA) dentro de la coalición oficialista. Se integró junto a la abogada PC Bárbara Sepúlveda —más próxima al alcalde Jadue— a la comisión de Sistema Político, en la que el FA instaló a los abogados constitucionalistas Fernando Atria y Jaime Bassa, vicepresidente de la primera mesa de la Convención, además de Constanza Schönhaut. Esa comisión tiene en sus manos la estructura y atribuciones que tendrán los poderes ejecutivo y legislativo en la nueva Carta Fundamental, labor que sigue parcialmente pendiente.

11. Las críticas al quorum de 2/3 (equivalentes a 103 votos) para aprobar normas en el pleno que planteó en la campaña, fue una de sus banderas durante meses. “La primera batalla será el reglamento de la Convención”, dijo en mayo del año pasado al semanario El Siglo. En esta instancia es donde el partido propuso cambiar las reglas que fijó el Congreso sobre el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, suscrito por Boric, pero no por el PC.

- El PC perdió en agosto la batalla por la modificación en la subcomisión de reglamento. En parte, porque el FA consideró innecesario modificarlo en un esquema en que Chile Vamos había elegido a 37 convencionales en las elecciones de mayo y carecía poder de veto en el pleno (52 votos).

- El 14 de febrero, el PC presentó un oficio pidiendo a la mesa reevaluar el quorum de los 2/3, a partir de una interpretación del reglamento. Barraza intervino en el pleno del día siguiente en favor del cambio, que tampoco ocurrió.

12. Su relación con Fernando Atria (FA) es de respeto, pero no cercana. En el patio de la Convención es posible ver a Barraza conversando con Bassa o Schönhaut, pero los contactos con Atria se limitan a las instancias de negociación. A las discrepancias sobre el quorum de los plenos se sumó la resistencia inicial del FA a la fórmula de los plebiscitos dirimentes con los que el PC buscaba convocar a las urnas a la ciudadanía antes del plebiscito de salida en distintas materias y, de paso, rodear la fórmula de los 2/3.

- También difirieron en los apoyos dados en enero a la actual mesa. Promovieron candidatos distintos y, finalmente, fue elegida María Elisa Quinteros con el apoyo del PC, pero no del FA, que votó por Beatriz Sánchez, acusando una descoordinación. “Habría que preguntarle al Frente Amplio por qué cambió su voto”, dijo Barraza a Cooperativa. Quinteros era vista en el PC como una candidata afín a su agenda de transformaciones.

13. En la derecha es visto como alguien con objetivos claros y de buen trato, dispuesto, dadas las circunstancias, a cruzar la vereda para negociar. Así ocurrió en enero, cuando Barraza se acercó a los convencionales Marcela Cubillos (UDI) y Cristián Monckeberg (RN) para desatar el nudo que había en la comisión por el sistema presidencial. Tras una breve conversación, les ofreció que respaldaran en la votación en general su propuesta de presidencialismo atenuado (que incluía un presidente y vicepresidenta con paridad de género), a cambio de que se separara de la votación los plebiscitos revocatorios de presidentes, rechazados por Chile Vamos. El acuerdo se selló en pocos minutos. Para la derecha, era la fórmula para salvar el presidencialismo. Para los comunistas, era la vía para lograr que avanzara su iniciativa. Fue la única del tema que avanzó esa jornada, pese a los votos en contra de Atria y Schonhaut, y la abstención de Jaime Bassa. Los plebiscitos revocatorios fueron rechazados en la votación separada. Fue el costo que pagó el PC en la negociación.

14. El lunes 14 de marzo fue objeto de un episodio que recibió una condena transversal. Durante una pausa del trabajo de la comisión de Sistema Político salió a comprar un café afuera del ex Congreso y se encontró con manifestantes de un grupo contrario al aborto que ya había gritado a 2 convencionales de su misma comisión. La agresión fue registrada en un video y viralizada ese mismo día. “Me pusieron la bandera (chilena) en la cabeza reiteradas veces, tratando de provocarme, para que reaccionara violentamente. Igual me perturbó, honestamente. No creo que nadie tenga que estar sometido a ese tipo de agresiones”, dijo después en la comisión. La fiscalía formuló cargos por lesiones menos graves en contra de Helcia Briones, quien había participado en la franja televisiva por el Rechazo al plebiscito constitucional. El tribunal la dejó libre con prohibición de acercarse al convencional, a su casa y al ex Congreso.

15. Barraza fue partícipe activo del acuerdo del 28 de marzo, donde la coalición de Boric —FA, PC y Colectivo Socialista—, más los movimientos sociales, acordaron poner fin al Senado y reemplazarlo por una Cámara de las Regiones con competencia en 17 leyes. El acuerdo —al que se llegó luego de que la centro izquierda se desmarcara de otro suscrito en febrero, en que el Senado se reemplazaba por un Consejo Territorial— fue celebrado con selfies. En una aparece detrás de Atria y frente al coordinador de la comisión, Ricardo Montero (Colectivo Socialista). Todos parecen estar sonriendo bajo la mascarilla facial.

- La alegría se transformaría en tensión, luego de que parlamentarios socialistas acusaran que el acuerdo escondía un unicameralismo encubierto y el expresidente Ricardo Lagos rechazara la idea de terminar con una institución de 200 años. El Colectivo Socialista se abrió a hacer cambios, idea a la que se sumó parte de Independientes No Neutrales (INN). “Es el coro del senador Elizalde, del senador Insulza, del expresidente Lagos, de sectores de derecha, sectores neoliberales, que están presionando con mucha fuerza”, dijo Barraza el martes 12, un día antes de la votación.

- El miércoles 13 de abril el pleno cambió el nombre del Senado por el de Cámara de las Regiones, pero rechazó el artículo de sus atribuciones y otros, dejando en la incertidumbre en qué consistirá.

- Barraza acusó “falta de carácter” del Colectivo Socialista y de INN, y Bárbara Sepúlveda, traición. En privado, manifestaron a su entorno su sorpresa por lo ocurrido, pese a los mensajes transmitidos en días previos. De todas formas, la lectura tanto del PC como del FA fue que estaba el esqueleto del bicameralismo asimétrico y que sólo faltaba vestirlo.