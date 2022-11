Por qué Antonia Orellana es la ministra peor evaluada del gabinete

Tradicionalmente, las ministras de la Mujer gozan de una alta popularidad en las encuestas, como ocurrió con Claudia Pascual y Carolina Schmidt, en los gobiernos de Bachelet y Piñera. Pero Antonia Orellana fue la secretaria de Estado peor evaluada de la encuesta Data Influye, esta semana. “Está muy disociada de la agenda de prioridades ciudadanas”, dice Pepe Auth, quien, de todas formas, contrasta su popularidad con el fuerte peso interno en el gobierno poder. A continuación la mirada de otras ex ministras.

Panorama general. Una encuesta de tuinfluyes.com, vinculada al sociólogo Axel Callís, mostró los apoyos de Boric y su gabinete, entre otras cosas, a 8 meses de que el Presidente llegó a La Moneda.

El estudio también muestra cómo se afianza la dupla fuerte del gobierno, con Mario Marcel en Hacienda y Carolina Tohá en Interior. Marcel lidera la evaluación de las autoridades, con el 61%, mientras Tohá sube 5 puntos y llega a 59%.

La ministra peor evaluada es la de la Mujer, Antonia Orellana, la única secretaria de Estado del Frente Amplio en el comité político de La Moneda. Orellana obtuvo un 39% de conocimiento y un 26% de evaluación positiva.

En la encuesta Cadem de la tercera semana de octubre apareció con un 33% de conocimiento -la número 14 del gabinete- y en la evaluación de los secretarios de Estado no aparece.

El que Orellana apareciera en el último lugar de la tabla no pasó inadvertido en el oficialismo y entre los analistas. Buena parte de sus antecesoras en el Ministerio de la Mujer, como Claudia Pascual (PC) en el gobierno de Bachelet y Carolina Schmidt en el de Piñera, siempre estuvieron en los primeros lugares de los rankings de las encuestas de opinión.

Las causas. La ministra estuvo esta semana con su par Giorgio Jackson en el matinal de TVN, donde se le vio haciendo sushi. Se trataba de una imagen poco usual en las apariciones públicas de ella, donde, aparte de los temas de su cartera, también se ha involucrado públicamente en materias políticas.

El ministerio de la Mujer forma parte del Comité Político de La Moneda, a diferencia de otras administraciones. A Orellana se le atribuye un importante peso en las decisiones del gobierno. Todo apunta a que ella fue una de las voces determinantes en la llegada de Karol Cariola al comando del Apruebo y al interior de la actual administración ha puesto sobre la mesa su mirada sobre el TPP11, que, para algunos, está en sintonía con la del subsecretario José Ahumada. Vale decir, de Apruebo Dignidad.

El analista político y ex diputado, Pepe Auth, aborda las que, a su juicio, forman parte de su bajo rendimiento en las encuestas.

“Está muy disociada de la agenda de prioridades ciudadanas. Parafraseando a (Giorgio) Jackson, tiene prioridades valóricas y programáticas muy alejadas del sentido común mayoritario”.

“Es muy poco conocida. Sus porcentajes de aprobación son bajos, pero también sus porcentajes de rechazo (-11%) es porque la conocen poco menos de la mitad de los encuestados”.

“Ella es más fuerte para adentro que para afuera, al revés de todas las que ocuparon antes ese cargo, que era muy popular pero menos influyente en la orientación del gobierno. Algunos tienen razones fundadas para considerarla como una suerte de comisaria de la sana doctrina en el gabinete, el súper yo del presidente Boric”.

Las ex ministras. La ex subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer en Piñera 1, Cecilia Pérez, dice que le gusta el liderazgo y la impronta de la ministra Orellana. “Es una mujer bien articulada, sólida políticamente, que se sabe poderosa y que es una voz fuerte dentro del comité político”. Pero su problema, a su juicio, es que no ha logrado instalarse en la opinión pública como la ministra de la Mujer “porque su rol se diluye por el cumplimento de responsabilidades que van más allá de su cartera y que se entienden más ligadas a la articulación política dentro del gobierno, en el parlamento y al interior del Frente Amplio”.

La ex ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz también apunta al rol político que asumió Orellana. “Puede tener que ver por los espacios que ocupa. Una ministra de la Mujer que aborda el tema de la no discriminación y de la igualdad como inspiración, es algo que la gente valora. Sin embargo, cuando esa ministra tiene una posición de mayor poder, como lo tiene la ministra Orellana al integrar el Comité Político, es probable que ciertos sectores la vean como amenaza”.

Los otros frentes. Para parte de los consultados, como la presidenta del PPD Natalia Piergentili, la evaluación de Orellana no se condice con los logros que ha conseguido desde su cartera, como el Registro de Deudores de Pensiones Alimenticia. Actualmente está impulsando el Sistema Nacional de Cuidados, que ha sido catalogado por Boric como uno de los 3 legados que dejará su administración.

“Creo que es necesario buscar las razones por las cuales no se han ligado estas políticas exitosas a la figura de la ministra”, dice Piergentili.

En el Socialismo Democrático existen voces críticas respecto de la asociación a la política que se hace de Orellana y también de su agenda, para algunos, muy circunscrita al feminismo. En Apruebo Dignidad, sin embargo, dicen todo lo contrario.