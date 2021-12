Por qué Nicolás Grau reapareció en la agenda pública tras su largo repliegue en la campaña de Boric

Por Ex-Ante COMPARTIR



miércoles 29, diciembre 2021 14:34 Hrs

El economista había disminuido sus apariciones en la escena pública antes de la primera vuelta tras una serie de declaraciones controvertidas, como el señalar que el programa de Boric no era pro crecimiento en su primera etapa. Pero, en los hechos, Grau nunca dejó de influir. En los últimos días se le ha visto entrando a las oficinas del Presidente electo y aparece como una carta para Economía o Trabajo. Esta mañana, en entrevista con radio Infinita, rechazó con números la propuesta de Pensión Universal Garantizada que tramita La Moneda -un aspecto sensible para el nuevo gobierno- y dijo que no hay razón alguna para “darle una importancia al Ministerio de Hacienda por todos los otros ministerios”.