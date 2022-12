Qué dice la dura carta de la presidenta del FRVS a Vodanovic (PS) por la negociación constituyente

Por Ex-Ante COMPARTIR



miércoles 7, diciembre 2022 19:48 Hrs

Este martes, mientras en el ex Congreso avanzaban las negociaciones para conformar un órgano redactor con representantes elegidos popularmente y otros por el Congreso, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, envió una carta a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic. Torrealba rechazó en duros términos que la nueva Convención no sea 100% electa, comparó a los expertos con los senadores designados y le adelantó que no su partido no estaba dispuesto bajo ninguna circunstancia a apoyarlo. Lea a continuación el texto íntegro de la misiva, que está en sintonía con el curso de las negociaciones de este miércoles: elegir a un órgano totalmente electo.