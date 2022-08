Telefonazo a Llaitul de parte de ministra Vega: Gobierno dice que va a "profundizar" sobre el caso

“El Ministerio del Interior debe tomar conocimiento y profundizar, pero no tengo elementos para responder a su pregunta en este momento”, respondió el subsecretario Manuel Monsalve, al ser consultado por el telefonazo a Llaitul de parte de la ministra Vega tras su llamado a tomar las armas.

Qué observar. Un informe reservado de la PDI consignó que el 11 de mayo una asesora de la ministra Jeanette Vega llamó al celular del líder de la CAM. Le manifestó que la titular de Desarrollo Social, “me pidió contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono”. Esa mañana se había difundido una entrevista donde Llaitul convocó a “organizar la resistencia armada” frente al estado “intermedio” que el Presidente Boric analizaba decretar en el sur. Días después, Vega diría en Tolerancia Cero que existen presos políticos mapuches, de lo que tuvo que retractarse.

El caso de la ministra Vega. Ex-Ante solicitó una reacción a la ministra Vega, lo que hasta ahora no ha ocurrido. La secretario de Estado no ha aclarado si después del contacto de su asesora pudo hablar con el líder de la CAM y si recibió alguna instrucción para contactarse con él.

La única autoridad de gobierno que se ha pronunciado sobre el tema fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien se trasladó al sur del país tras la detención de Héctor Llaitul, este miércoles.

“Yo no tengo en estos momentos antecedentes de los contactos que usted menciona. No tengo conocimiento ni en este caso de las policía ni de otras instituciones del Estado. Evidentemente si eso fuera así, estamos disponibles a aclararlo”, dijo.

Agencia Uno - Héctor Llaitul en 2018 Lee También > "Recuperando maderita": Fiscalía exhibe grabación telefónica del líder de la CAM, Héctor Llaitul

“No voy a profundizar, me parece un hecho evidentemente que el Ministerio del Interior debe tomar conocimiento y profundizar, pero no tengo elementos para responder a su pregunta en este momento”.

Reacciones. Sin que aún exista un pronunciamiento de la ministra Vega, algunos parlamentarios han marcado posiciones al respecto.

Andrés Jouannet, diputado por La Araucanía, ex DC: “Me parece extremadamente grave la información de que la ministra vega se trató de comunicar, se comunicó, habló? No lo sabemos y ella tiene que dar una explicación al país y naturalmente a los tribunales. Porque trató de hablar con una persona buscada por la justicia, estamos hablando de una persona que hace apología a la violencia, una persona que además no es representante del pueblo mapuche. La pregunta es: ¿La ministra se manda sola? ¿Recibió instrucción presidencial? Eso es lo que quisiéramos saber. O actuó a mutuo propio y si eso ocurrió es muy grave y el presidente tiene que tomar cartas en el asunto. No soy nadie para pedir renuncias, pero el presidente tiene que tomar cartas en el asunto porque esta situación es muy grave”.

Jorge Alessandri, Jefe bancada UDI: “La ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, mientras habían quemas en el sur, destrucción de casas, tomas, mantenía contacto con el líder y vocero de la CAM. ¿Es el único ministro que hablaba con Llaitul? ¿Esa frase de que no perseguimos ideas la coordinan con Llaitul? ¿Es esta la razón por la que la ministra del Interior no fue informada por las policías de la detención? ¿Qué lazos, qué nexos, qué coordinaciones ha habido, hay o siguen existiendo en el gabinete del Presidente de la República y un terrorista? Los gobiernos, no importa del signo que sean, no pueden tener ningún contacto con organizaciones terroristas”.