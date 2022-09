UDI y RN piden que gobierno proteste ante Argentina por dichos de embajador Bielsa sobre plebiscito

“La derecha dice cosas que no son ciertas”, señaló el embajador de Argentina en Chile al abordar el resultado del plebiscito. Desde la Cancillería se informó a Ex-Ante que “por ahora” no habrá una reacción. “El comportamiento reiterado de él requiere una respuesta y queja del gobierno ante Argentina”, dijo el presidente de la UDI, Javier Macaya. El malestar sigue creciendo en Chile Vamos.

Panorama general. Con molestia reaccionaron en Chile ante los dichos del embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, quien el 6 de septiembre -en una radio de Buenos Aires- abordó el resultado del plebiscito y señaló lo siguiente sobre Chile Vamos: “La derecha dice cosas que no son ciertas”.

Tal como consignó Ex-Ante, Bielsa habló de la reacción de la gente en Plaza Baquedano, a la que llamó “Plaza Dignidad” y criticó a los medios de comunicación, por “jugar” a “menoscabar” el trabajo de la Convención. “La derecha dice cosas que no son ciertas, pero, a pesar de no ser ciertas, se entienden fácil, y el progresismo dice cosas que son ciertas, pero que para poder explicarlas necesita que le presten atención, entonces acá pasó eso”, aseguró. Su estilo opinante derivó el año pasado en una polémica con el candidato Kast, en que fue desautorizado por la cancillería argentina.

Al respecto, el presidente de la UDI, Javier Macaya, afirmó: “No es primera vez que Rafael Bielsa incurre en intervención de asuntos políticos internos de Chile. La primera vez puede ser un error. El comportamiento reiterado requiere una respuesta y queja del gobierno ante Argentina”.

A esa altura las integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrantes de la bancada de RN, Sofía Cid, Catalina Del Real y Francesca Muñoz, habían enviado un oficio a la Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola para que se pronuncie sobre declaraciones del embajador argentino en Chile Rafael Bielsa, publicadas por Ex-Ante.

Desde la Cancillería se informó a Ex-Ante que “por ahora” no habrá reacción a los dichos del embajador Bielsa.

Solicitud de oficio de las diputadas RN. La declaración de las diputadas de RN sostiene lo siguiente:

“Solicitamos se oficie a la Ministra de Relaciones Exteriores, doña Antonia Urrejola Noguera, para que otorgue respuesta a la presente solicitud de oficio y emita un pronunciamiento por escrito de lo que a continuación se expone.

Recientemente, en entrevista radial a un medio argentino, el embajador de dicha nación, Rafael Bielsa, acusó a los medios de comunicación de nuestro país de “jugar” a “menoscabar” el trabajo de la fenecida Convención Constitucional. Bielsa aseguró que “La derecha dice cosas que no son ciertas, pero, a pesar de no ser ciertas, se entienden fácil, y el progresismo dice cosas que son ciertas, pero que para poder explicarlas necesita que le presten atención, entonces acá pasó eso”.

Otras reacciones: En el Congreso, de inmediato, parlamentarios de Chile Vamos rechazaron los dichos del embajador.

Guillermo Ramírez, diputado de la UDI. “Ahora vamos a ver si el corazón del presidente es más chileno o más de izquierda. Esto es inaceptable. Ningún gobierno chileno aceptaría esta afrenta a nuestros procesos democráticos”, añadió el diputado de la UDI Guillermo Ramírez.

Sergio Gaona, senador de la UDI: “Es Inaceptable la actitud de Embajador de Argentina en Chile, se comporta como activista político y no entiende que no puede entrometerse en asuntos internos de Chile… no es su rol y afecta la relación de países hermanos”.

Isabel Plá, ex ministra: “Me imagino que el Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores ya está interponiendo las acciones diplomáticas pertinentes por esta intromisión inaceptable del Embajador de la Casa Rosada en Chile”.

Otras controversias del embajador. Bielsa tiene un historial de desaciertos y controversias con nuestro país. A las públicas diferencias y descalificaciones proferidas en contra del ex Ministro y parlamentario, Jorge Burgos, se suma su participación en octubre pasado de la audiencia en la que se resolvería la libertad condicional de Facundo Jones Huala, quien fuera condenado a nueve años de presidio por su participación en un ataque incendiario.

Resulta igualmente necesario recordar las afirmaciones en contra de parte de la coalición política que apoyó en la última elección presidencial a José Antonio Kast, respecto de la cual señaló: “La de Kast es una derecha rupturista, pinochetista, que no habla de Derechos Humanos, ni de desaparición de personas, ni de tortura, ni de responsabilidades estatales, y que no teme decir su nombre (…). Hay artículos de él y sus asesores contra Argentina que son alarmantes”. Estas declaraciones le valieron el reproche de su gobierno, que se manifestó mediante un llamado del Canciller Cafiero a su par chileno, Andrés Allamand.