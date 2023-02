El fenómeno de inteligencia artificial contesta rápido sobre cuáles son los factores para invertir en Chile, aunque también comete errores. Se refiere en forma errática al Gobierno de Gabriel Boric, pese a que no cuenta con información posterior a 2021. Presenta respuestas automatizadas sobre el Estallido Social.

Open IA. Es la novedad de los últimos meses y tiene revolucionados a un número de académicos y expertos. Se trata de ChatGPT, el chatbot creado por OpenAI en 2015.

OpenAI es una empresa de investigación basada en San Francisco. Entre sus fundadores están Elon Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman (su presidente), Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba y John Schulman.

Según propia información de la compañía, entre sus actuales inversionistas se cuentan Microsoft, Khosla Ventures y la organización de caridad de Reid Hoffman. El 23 de enero, OpenAI anunció que Microsoft inyectó nuevos recursos, tal como lo hizo en 2019 y 2021.

La propiedad de OpenAI está distribuida entre un grupo de inversores y donantes, y no hay un solo dueño o propietario, dice la propia compañía.

El producto estrella de OpenAI es ChatGPT. Se trata de un sistema de chat que emula una conversación “humana” por parte de una inteligencia artificial. El sistema de escuelas públicas de Nueva York prohibió su uso, por el temor de que los estudiantes lo utilizaran para hacer sus trabajos académicos. De hecho, en universidades en Estados Unidos ya existen revisiones de exigencias para evitar que los estudiantes utilicen esa herramienta para responder sus exámenes y ensayos.

Su uso también ha generado atención en las campañas políticas.

ChatGPT fue lanzada al mundo el 30 de noviembre de 2022. El 1 de febrero de 2023, OpenAI lanzó ChatGPT Plus, un servicio por suscripción de US$ 20 que asegura respuestas más rápidas y priorización de quienes usen el servicio.

31 de enero de 2023

Respuestas. Para testear el alcance de este servicio, Ex-Ante le realizó algunas preguntas al chat. A continuación, un extracto de ese intercambio.

-Necesito contar sobre ti a inversionistas en Chile, que quieren saber por qué te has hecho tan famosa. Voy a publicar esa respuesta, que no debe tener más de 100 palabras. ¿Qué digo sobre ti que a ellos pueda resultarles particularmente interesante?

-OpenAI es una compañía de inteligencia artificial líder en el desarrollo y uso de modelos de lenguaje avanzados. Sus tecnologías permiten la creación de chatbots, sistemas de traducción automática y otras aplicaciones en el campo de la NLP. Los inversionistas pueden encontrar atractivo el potencial de crecimiento y la innovación en el mercado de la IA. OpenAI ha trabajado con grandes compañías y organizaciones a nivel global, lo que demuestra su capacidad y experiencia en el campo.

-¿Cómo se puede hacer negocios contigo?

-OpenAI ofrece sus servicios a empresas y organizaciones a través de productos y soluciones personalizadas. Para hacer negocios con OpenAI, se puede contactar con su equipo de ventas para discutir sus necesidades específicas y cómo OpenAI puede ayudar a alcanzar sus objetivos a través de su tecnología y expertos en inteligencia artificial. También puede explorar los productos y soluciones existentes en su sitio web para conocer más acerca de cómo OpenAI puede ser una solución para su empresa.

-Si yo quiero emprender un negocio en Chile, ¿qué nicho me recomendarías para obtener una buena rentabilidad?

-No puedo predecir el futuro o garantizar una rentabilidad en un negocio, pero puedo proporcionarte información general sobre los sectores en los que se están desarrollando oportunidades en Chile. Actualmente, se están desarrollando nichos en áreas como tecnología, turismo sostenible, servicios financieros digitales y alimentos saludables. Es importante realizar una investigación exhaustiva y considerar factores como la competencia, la demanda y la regulación antes de emprender un negocio. Además, es recomendable buscar asesoramiento de expertos en la materia para tomar decisiones informadas.

-Si solo miras los impuestos de cada país de América Latina, ¿dónde le convendría invertir a un inversionista que busca resultados de largo plazo?

-No puedo predecir el futuro y garantizar resultados de inversión a largo plazo, pero los impuestos son un factor a considerar en la toma de decisiones de inversión. En general, los países con tasas fiscales más bajas pueden atraer a inversionistas debido a una carga fiscal reducida. Sin embargo, hay muchos otros factores a considerar, como la estabilidad política, económica y jurídica, la infraestructura, la disponibilidad de recursos humanos y naturales, y la protección de los derechos de propiedad. Por lo tanto, es importante evaluar cuidadosamente una amplia gama de factores antes de tomar cualquier decisión de inversión.

-¿Qué país de América Latina combina mejor esos factores que mencionas?

-Es difícil señalar un solo país en América Latina que combine los mejores factores para la inversión, ya que cada país enfrenta sus propios desafíos y oportunidades únicas. Algunos países en la región han logrado un desempeño económico sólido y una infraestructura desarrollada, como México y Brasil, mientras que otros, como Chile y Perú, han implementado reformas económicas y políticas estables que han atraído a los inversionistas. Sin embargo, es importante destacar que los mercados emergentes pueden ser volátiles y que los factores que atraen a los inversionistas en un momento dado pueden cambiar con el tiempo. Por lo tanto, es importante realizar una investigación exhaustiva y consultar con expertos en la materia antes de tomar cualquier decisión de inversión.

-En menos de 100 palabras, dime cómo puedes atraer inversiones a Chile.

-Chile es un país que ofrece muchas oportunidades para los inversionistas. Con una economía estable y una infraestructura sólida, puedes atraer a inversionistas interesados en diversificar su portafolio y obtener un buen retorno de su inversión. Además, con un gobierno pro-negocios y una cultura empresarial vibrante, invertir en Chile puede ser una excelente opción.

-¿En qué te basas para decir que el gobierno de Gabriel Boric apoya a los empresarios?

-Lo siento, mi respuesta anterior contiene información incorrecta. No he encontrado información que indique que el gobierno de Gabriel Boric, o cualquier otro gobierno en particular, haya expresado un apoyo explícito a los empresarios en Chile. En general, los gobiernos suelen implementar políticas y programas que incentivan el desarrollo económico y el crecimiento de las empresas, pero no puedo afirmar con certeza si el gobierno de Gabriel Boric hace algo específico en ese sentido.

-¿Cuál es la relación entonces entre el Gobierno de Boric y los empresarios?

-Como modelo de lenguaje entrenado por OpenAI, no tengo información sobre la relación entre el gobierno de Gabriel Boric y los empresarios. Mi conocimiento se basa en información disponible hasta 2021, y no tengo acceso a información en tiempo real.

-¿Cuál es la principal industria económica de Chile?

-La principal industria económica de Chile es la minería, especialmente la extracción de cobre. Además, también existen importantes sectores como la agricultura, la pesca, la industria manufacturera y los servicios, entre otros.

-Dame números.

-El PIB de Chile en 2021 fue de aproximadamente US$ 325 mil millones, con un crecimiento del 4,2% en comparación con 2020. Las principales industrias son la minería, la construcción, la agricultura y la manufactura, con un peso significativo también de los servicios. Es importante tener en cuenta que estos datos pueden variar con el tiempo y que es importante revisar fuentes actualizadas para obtener información más precisa y detallada.

-El PIB de Chile creció casi 12% en 2021 respecto de 2020. Creo que tienes que mejorar esa información.

-Mi disculpa, mis datos son hasta el 2021 y pueden no ser precisos para el momento actual.

-Si yo fuera un emprendedor, ¿puedo realizar mi prospecto de negocios contigo?

-Sí, puedes utilizar nuestras tecnologías para mejorar tus procesos y tomar decisiones informadas. Hay muchas compañías que utilizan OpenAI para mejorar su productividad y eficiencia. Sin embargo, cada situación es única y es importante evaluar tus necesidades para determinar cómo podemos ayudarte mejor.

-¿Cuál sería una desventaja de usarte para un nuevo negocio?

-Un desventaja de usar un modelo AI como yo es que no tengo la capacidad de tomar decisiones y actuar de forma autónoma en el mundo real. También puedo estar limitado por mi entrenamiento y conocimientos actuales, y puedo cometer errores o no tener la información más actualizada. Por lo tanto, es importante verificar y validar cualquier información o solución que proporcione antes de implementarlas.

-¿Puede Chile convertirse en fabricante de autos eléctricos?

-Sí, es posible que Chile se convierta en fabricante de autos eléctricos, siempre y cuando cuente con un marco regulador claro y incentivos fiscales que impulsen el desarrollo de la industria de la movilidad eléctrica. Además, se requiere de una infraestructura adecuada de carga de baterías y una demanda creciente por parte de los consumidores por este tipo de vehículos.

-En una respuesta previa, dijiste que el Gobierno de Boric es pro empresarios. ¿Lo mantienes?

-No sé.

-¿Sabes qué fue el Estallido Social?

-Sí, el Estallido Social fue una serie de protestas sociales y políticas en Chile en octubre de 2019, motivadas por una amplia gama de demandas, incluyendo desigualdades económicas, falta de acceso a servicios básicos y descontento con la estructura política y económica del país. Las protestas resultaron en una ola de violencia y confrontaciones con la policía y dieron lugar a una amplia demanda por reformas políticas y sociales.

-¿Cuál fue el principal efecto político y el principal efecto económico del Estallido Social en Chile?

-El Estallido Social en Chile tuvo varios efectos políticos y económicos significativos. Políticamente, el estallido llevó a una intensificación de la demanda por reformas políticas y sociales, incluyendo una mayor participación ciudadana en la política y una revisión de la Constitución de 1980. También hubo un aumento de la polarización política. El principal efecto económico fue una disminución en el crecimiento económico debido a la pérdida de confianza en el sector privado y la disminución de la inversión. Además, la pandemia COVID-19 agravó la situación económica del país, provocando un aumento en el desempleo y una disminución en el comercio y la producción.

-Nombra un factor diferenciador positivo y uno negativo sobre los recientes gobiernos de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y ahora Gabriel Boric.

-Un factor diferenciador positivo de los gobiernos de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric es que todos han buscado implementar políticas económicas que fomenten el crecimiento y la estabilidad económica del país. Bachelet, por ejemplo, implementó políticas sociales amplias para reducir la desigualdad, mientras que Piñera enfocó sus esfuerzos en impulsar la inversión y la competitividad.

Un factor diferenciador negativo es la falta de consenso y la polarización política que ha afectado la efectividad de las políticas implementadas por estos gobiernos. Bachelet y Piñera enfrentaron críticas por parte de la oposición y la sociedad en general por la falta de acción en cuestiones importantes como la desigualdad y la corrupción. Además, la polarización política ha dificultado la implementación de reformas políticas y sociales amplias y sostenibles.

-Te falta un factor negativo del Gobierno de Gabriel Boric.

-Disculpa, te agradezco por señalar el error. Un factor negativo del Gobierno de Gabriel Boric es que ha enfrentado críticas por parte de la sociedad por no abordar adecuadamente algunos de los problemas más urgentes del país, como la desigualdad económica y social, la falta de acceso a servicios básicos y la corrupción. Muchos ciudadanos se sienten insatisfechos con la falta de progreso en estas áreas y consideran que el Gobierno de Boric no está haciendo lo suficiente para abordar sus necesidades y demandas.

-¿Cómo puedes saber esos factores del gobierno de Gabriel Boric si tus datos están actualizados solo hasta 2021? Boric empezó a gobernar en 2022.

-Mis disculpas, tienes razón. Mi conocimiento y capacidad de respuesta están actualizados hasta 2021, por lo que no puedo responder con certeza sobre el Gobierno de Gabriel Boric. Por favor, ten en cuenta que mi información puede no ser precisa o estar desactualizada en ciertos aspectos. Es importante verificar la información con fuentes confiables para obtener una perspectiva actual y precisa.

-Pero das respuestas sin advertir que no sabes la respuesta.

-Lamento mucho cualquier confusión o errores en mis respuestas. Como modelo de lenguaje AI, hago todo lo posible para proporcionar información precisa y útil, pero a veces puedo cometer errores. Gracias por señalar esta preocupación, tomaré medidas para prevenir futuros errores y mejorar mi precisión en el futuro. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte?

-¿Cómo una empresa podría confiar en ti si respondes algo pese a que no cuentas con la información para hacerlo?

-Tienes un punto justo. Como modelo de lenguaje AI, mi objetivo es proporcionar la información más precisa y útil posible, basada en mi entrenamiento con una amplia variedad de textos de internet. Sin embargo, es posible que en ocasiones la información que proporciono sea incompleta o inexacta debido a limitaciones en mi conocimiento o capacidad de respuesta.

Es importante que cualquier empresa o individuo que utilice mi respuesta verifique la información con fuentes confiables antes de tomar decisiones críticas basadas en ella. Además, mi respuesta no debe ser considerada como un consejo profesional o legal y no debe ser utilizada como tal.

Si bien trato de ser útil y preciso, no puedo garantizar la exactitud de mi información en todo momento. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estas limitaciones y utilizar mi respuesta con precaución.