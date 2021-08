Afganistán: Las primeras imágenes tras la explosión en el aeropuerto internacional de Kabul

Durante la tarde de este jueves –mañana de Chile– se registró una gran explosión en las cercanías del recinto, según informó Estados Unidos.

Estados Unidos, a través del portavoz del Pentágono, John Kirby, informó que durante la tarde de este jueves –mañana de Chile– se registró una gran explosión en las cercanías del aeropuerto internacional Hamid Karzai , en Kabul, Afganistán .

"Podemos confirmar una explosión fuera del aeropuerto de Kabul . Las bajas no están claras en este momento. Proporcionaremos detalles adicionales cuando podamos", señaló Kirby en su cuenta de Twitter.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. August 26, 2021

De acuerdo con los primeros reportes de medios internacionales, no hay claridad sobre los heridos que dejó la explosión, que ocurrió en una de las puertas de entrada del aeropuerto. Sin embargo, CNN expuso que, según un funcionario estadounidense, sí hay afectados entre los afganos.

Paralelamente, a través de las redes sociales se comenzaron a conocer las primeras imágenes de la explosión.

(ADVERTENCIA: LAS IMÁGENES POSTERIORES AL LOGO DE T13 PUEDEN AFECTAR LA SENSIBILIDAD DE ALGUNAS PERSONAS)

The first video of the explosion outside Kabul airport pic.twitter.com/NcwPw3Fs63 — Mahboob Rahman saee (@Mahboob_saee) August 26, 2021

همین اکنون میدان هوایی کابل 😢👇



Right now Kabul Airport pic.twitter.com/QsKwtKadbM — Mahboob Rahman saee (@Mahboob_saee) August 26, 2021

Pictures of the explosion minutes ago near Kabul Airport pic.twitter.com/Uw71JCMuIX August 26, 2021

#فوری

یک خبرنگار روزنامه اطلاعات روز از محل رویداد گزارش می‌دهد که در محل رویداد، ۱۱ کشته و زخمی را که شهروندان خارجی اند را دیده است. به‌گفته‌ی او، در این رویداد به غیرنظامیان نیز تلفات وارد شده است. pic.twitter.com/zvkoGjqm6W — Mahboob Rahman saee (@Mahboob_saee) August 26, 2021

Eyewitnesses confirm the killing of 10 foreign soldiers pic.twitter.com/JgWK3RcE8V — Mahboob Rahman saee (@Mahboob_saee) August 26, 2021