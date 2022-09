Alberto Fernández condenó el intento de asesinato que sufrió Cristina Fernández en cadena nacional

"Este hecho es de una enorme gravedad, es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado la democracia" en 1983, afirmó el mandatario en cadena nacional la noche de este jueves.

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, se refirió en una cadena nacional sobre el intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, la noche de este jueves.

Un hombre fue detenido este jueves en Argentina por atentar con un arma de fuego contra la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando llegaba a su casa en medio de una multitud de seguidores, una semana después de que la Fiscalía pidió su detención por supuesta corrupción.

"Cristina permanece con vida porque, por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada", reveló el presidente Alberto Fernández en un mensaje a la Nación al filo de la medianoche.

"Este hecho es de una enorme gravedad, es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado la democracia" en 1983, refirió el mandatario.

La imagen del hombre que apunta, a muy corta distancia, al rostro de Kirchner fue reproducida por varios canales de TV.

"Vi de pronto detrás de mi hombro ese brazo con un arma y junto con otras personas que estaban allí logramos controlarlo", dijo a la AFP uno de los simpatizantes de Kirchner que se encontraba en el lugar y que pese a no querer dar su nombre se ve claramente en la escena grabada por la TV.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, informó sobre la detención del hombre en la noche del jueves. "Ahora tiene que ser analizada la situación por nuestra gente de (la policía) Científica como para evaluar las huellas y la capacidad y la disposición que tenía esta persona", dijo el ministro.

En medio de una creciente polarización, cientos de militantes se han congregado desde la semana pasada ante el domicilio de Kirchner, de 69 años, acusada de corrupción durante su gobierno (2007-15) y contra quien la Fiscalía solicitó una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua.

"Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada. Argentina no puede perder ni un minuto más, es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad", expresó Fernández.

"Me he comunicado con la jueza que investiga lo ocurrido. Le he solicitado que esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos. También que asegure la vida del acusado que se encuentra detenido", añadió.

El atacante sería un hombre de 35 años de edad, de nacionalidad brasileña, según la prensa.

El presidente decretó este viernes como día feriado para que "el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta".

Revisa el discurso completo del Presidente Fernández a continuación: