Anciano se equivocó al hacer transferencia y perdió sus ahorros: monto es equivalente a $56 millones

"Este es el dinero de un jubilado de 88 años, lo que significa que si no lo recuperamos, mi padre tiene que vender su casa", afirmó la hija del afectado.

Gordon Layton, un anciano de 88 años que reside en Bundaberg, Queensland, en Australia, perdió todos sus ahorros al equivocarse cuando realizaba una transferencia.

El protagonista del hecho transfirió por error 71.400 dólares (unos 56,4 millones de pesos chilenos) a un tercero, en medio de su intento por pagarle a una empresa que había hecho una remodelación en su propiedad.

Tres horas después de hecha la transferencia, Gordon Layton y su hija Jacquie Morrison-White se dieron cuenta del error. Ya era demasiado tarde.

Y es que el destinatario retiró el dinero y se niega a devolverlo.

"Es una sensación repugnante cuando te das cuenta que $71.400 de tu padre se han ido (...) había guardado una cuenta bancaria con el nombre equivocado y le pagó a esa persona", explicó la hija del afectado a Current Affair.

Gordon, en tanto, afirmó que "trato de no ponerme nervioso. Es malo para mi presión arterial" y puntualizó que "obviamente no estaba contento. De hecho, realmente estaba enojado de que este tipo hubiera aprovechado la oportunidad para decir 'bueno, no lo devolveré'".

La hija del hombre, además, afirmó que "este es el dinero de un jubilado de 88 años, lo que significa que si no lo recuperamos, mi padre tiene que vender su casa para poder pagar la deuda. ¿Cómo es justo eso?".

Por lo pronto, se pusieron en contacto con el banco y esperan que se puedan adoptar medidas para poder restituir los dineros, sin embargo ya les alertaron que como fueron retirados y el sujeto se negó a devolverlos, es difícil.