Arqueólogos hallan en Perú una red de pasadizos en un templo de 3.000 años de antigüedad

Los investigadores lograron encontrar estos estrechos pasajes gracias a una pequeña cámara introducida por los ductos de ventilación de la antigua construcción. Asimismo, encontraron otras piezas arqueológicas.

Un equipo de arqueólogos ha descubierto una red oculta de pasadizos y otros objetos bajo un templo de más de 3.000 años de antigüedad en los Andes peruanos, en la región de Áncash.

Según los investigadores, el templo ubicado en el sitio arqueológico Chavín de Huántar, situado a más de 450 kilómetros al norte de la capital Lima y a 3.200 metros sobre el nivel del mar, fue utilizado en el pasado como un centro religioso y administrativo por los antiguos habitantes de la región.

El hallazgo de los pasillos ocultos fue posible gracias a las imágenes capturadas por una pequeña cámara a través de diversos ductos de ventilación. Hasta ahora, se han descubierto al menos 35 pasadizos que se conectan entre sí y que fueron construidos entre 1.200 y 200 años antes de Cristo a los pies de las montañas de los Andes.

Un nuevo pasadizo descubierto

John Rick, arqueólogo de la Universidad de Stanford y principal director de la investigación, sugiere que estos pasadizos fueron construidos antes que las galerías laberínticas del templo. El último pasillo fue descubierto inicialmente en 2019, pero la pandemia del Covid-19 suspendió la búsqueda.

Una vez de regreso al trabajo, Rick ingresó a principios de mayo por un estrecho pasaje de unos 40 centímetros de diámetro e identificó dos vasijas escultóricas en el centro, una de ellas con la figura de un cóndor o de un ave. A raíz de esto, el pasadizo recibió el nombre de Galería del Cóndor.

"El video que grabamos nos reveló que dentro del edificio hay algo no visto, no tocado y no conocido durante tres mil años. Existe una nueva galería. Tiene rasgos de épocas más tempranas que nunca hemos visto, y no había solo un cuenco de piedra: había dos, y uno de los cuencos tiene una forma de cóndor", explicó Rick.

Ambos objetos arqueológicos recientemente encontrados en la galería tienen unos 30 centímetros de diámetro y 25 centímetros de altura. El cuenco de piedra con el diseño de un cóndor pesa 17 kilogramos.

Chavín de Huántar, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1985, fue la inspiración y el nombre de la operación llevada a cabo cuando las fuerzas armadas peruanas construyeron una red de túneles para rescatar a 72 personas tomadas como rehenes por el grupo rebelde Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la residencia del embajador japonés en Lima en 1997.